Ujawniono, jak będzie wyglądał występ Luny na Eurowizji. Elżbieta Zapendowska oceniła: Szkoda dziewczyny

Już za kilka dni odbędzie się długo wyczekiwany występ naszej reprezentantki na tegorocznej Eurowizji. Telewizja Polska udostępniła w sieci nagranie z próby Luny, które wywołało lawinę komentarzy. Jej wysiłki oceniły także ekspertki. – Szkoda mi tej dziewczyny – wyznała Elżbieta Zapendowska.

Eurowizja 2024: ocena próbnego występu Luny

Eurowizja 2024 odbędzie się na żywo 7, 9 i 11 maja w Malmo. Pierwszy półfinał, w którym zaśpiewa Polka, widzowie zobaczą 7 maja. Za występującymi tego dnia na scenie reprezentantami 7. krajów już pierwsze próby. Nagranie z jednej z nich udostępniła w swoich mediach społecznościowych Telewizja Polska.

Na wideo widać, że Luna zaprezentuje się w barwach narodowych – początkowo będzie miała na sobie czerwoną pelerynę, którą później zrzuci, odsłaniając biało-czerwony kostium z „rogatymi ramionami”. W trakcie występu będzie towarzyszyć jej trójka tancerzy, a na scenie zagoszczą dwie monumentalne wieże. W pewnym momencie wokalistka przysiądzie także na dużym, czerwonym koniu, który ma wywołać największe wizualne wrażenie.

W komentarzach pod filmikiem z występu internauci pisali: „Występ mega! Ujęcie z koniem bardzo mi się podoba! Ale niestety i tutaj słychać, że kiepski wokal Luny to nie kwestia złego nagłośnienia czy jej choroby. To nie jest numer pod jej głos”, „Ujęcie z koniem robi total robotę. (...) Wokal jest OK, ale liczę, że będzie lepiej. Trzymam ogromnie kciuki” czy „Powtórzę się, ale ujęcie z koniem jest fenomenalne. Mega wam to wyszło”. O ocenę występu na próbie „Plejada” poprosiła także znane ekspertki.

– Szkoda mi tej dziewczyny, bo to nie jej wina, że została wplątana w aferę. Po prostu zdecydowali inni, którzy bardzo mocno się pomylili. Szkoda dziewczyny po prostu. Takie mam do tego podejście — wyjawiła krytyk muzyczna i specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska

Z kolei trenerka głosu Gosia Sacała doceniła umiejętności Luny, ale jednocześnie zwróciła uwagę na mankamenty jej występu w Malmo. – Luna ma naprawdę ładny głos — barwowo jest świetna, co też było słychać na nagraniu z próby. Jej głos do tej piosenki fantastycznie pasuje. Jednocześnie lekko niepokojące są słyszalne trudności z utrzymaniem dynamiki w czasie ruchu scenicznego. (...) Luna będzie musiała mocno się zmobilizować, aby zachować skupienie w głosie i jednocześnie realizować założenia choreografii — dodała specjalistka.

Czytaj też:

Elżbieta Zapendowska komentuje występ Sary James. Podobało się jej?Czytaj też:

Elżbieta Zapendowska opowiedziała o relacjach z córką: Między nami jest zimna wojnaCzytaj też:

Jurorzy skrytykowani za wybór reprezentantki na Eurowizję. „Rezygnujemy z wysokich miejsc w konkursie”