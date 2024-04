Dagmara Kaźmierska wyjechała z kraju. W Egipcie rozwija kolejny biznes

Dagmara Kaźmierska przez długi czas była uwielbianą celebrytką. Wszystko za sprawą programu TTV „Królowe życia”, w którym występowała przez 12 sezonów. Zebrała imponującą liczbę 1,2 mln obserwujących na Instagramie, a stacje telewizyjne postanowiły promować ją w kolejnych formatach. Wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, w którym tańczyła z Marcinem Hakielem, ale też innych programach, w tym „Pamiętnikach z wakacji” czy „Dagmara szuka męża”.

Stacja Polsat musiała jednak mierzyć się z krytyką w związku z promowaniem celebrytki – odkąd Kaźmierska zadebiutowała w telewizji wiadomo było, że ma za sobą kryminalną przeszłość. Szczegóły na ten temat opublikował w ubiegłym tygodniu portal Goniec.pl, którego dziennikarz zajrzał w akta sprawy, z których szybko zaczął jawić się zupełnie inny obraz Kaźmierskiej, niż pokazuje ona w telewizji. Stacje zaczęły wtedy odcinać się od celebrytki – „Królowe życia” zostały usunięte z Playera, a Polsat zmienił swoją ramówkę i w minioną sobotę nie wyemitował powtórki trzeciego odcinka „Dagmara szuka męża”.

Biznes Dagmary Kaźmierskiej w Egipcie

Jak podaje portal ShowNews, Dagmara Kaźmierska postanowiła uciec przed kłopotami do Egiptu. „Dagmara wyleciała do Egiptu. Tam przeczekuje całe zamieszanie otoczona ludźmi, którzy znają ją od lat i maja do niej zaufanie mimo kryminalnej przeszłości” – przekazał portal.

W Egipcie celebrytka także rozwija swój biznes. – Kupiłam już łódź przepiękną, podróżną, dla ludzi. Nie umiem tak, żeby gdzieś być i żeby hajs nie leciał. Trzeba zawsze coś kombinować. Tutaj pomocna jest moja popularność, nie ukrywam. Tam są piękne laguny, tam są korale, takie cudne rzeczy do pokazania. Sama też wiele razy płaciłam za takie rejsy, więc pomyślałam sobie, dlaczego to mi mają za to nie płacić – opowiadała niedawno w „Dzień dobry TVN”. – Ja mam swoje plany ukierunkowane na Egipt. Teraz biuro nieruchomości będę otwierała i mam tam ukierunkowane życie – dodawała później w rozmowie z „Party”.

