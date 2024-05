Kasia Figura w rozmowie z „Wprost” rozlicza się z hejtem. „To strasznie trudny moment”

Aktorka ma za sobą wiele trudnych doświadczeń zawodowych, ale także prywatnych. Od dawna nie ukrywa, że ma za sobą przemocowy związek. Zapewnia jednak, że to dodało jej siły i niezłomności do dalszych działań. Teraz skupia się na tym, by dzielić się uśmiechem i pozytywnymi wibracjami z innymi. Jak radzi sobie z hejtem, który stał się niemal wszechobecny?

Katarzyna Figura o optymizmie i odkrywaniu radości

Katarzyna Figura zapewniła, że nie ma zamiaru zajmować się hejtem, a woli skupić się na odkrywaniu siebie i pozytywnych rzeczy wokół niej. Przestrzega, że branie do siebie takich rzeczy, jest jednoznaczne z przekreśleniem kariery.

— Nie czytam hejtu, bo to jest po prostu bardzo negatywne. Jeżeli bym to odbierała, wchodziła w te negatywne dyskusje i przejmowała się tym, to byłby koniec drogi. Moim zdaniem pewnego rodzaju optymizm i ignorowanie czyichś nieuzasadnionych nienawiści to jest jedyna droga właśnie do uśmiechu i optymizmu. Są różne ścieżki, ale z pewnością pogrążanie się w tych negatywnych treściach, nienawiści, braku tolerancji, w tym całym pesymizmie jest moim zdaniem ślepym zaułkiem. Interesuje mnie odkrywanie nowych, ciekawych, szokujących i radosnych spraw — opowiedziała dla „Wprost” Katarzyna Figura.

Aktorka zachęca, by czerpać z każdej chwili życia, nie przejmować się negatywami, tylko iść po swoje. Zwróciła też uwagę na to, że małe radości znaleźć można w nawet trudnych sytuacjach. — Wszystkich nas czeka śmierć, choroby, przemijanie. Dlatego nie można w to wpadać i nie można też otaczać się ludźmi o negatywnej energii i dawać się łapać w te nienawistne pułapki — powiedziała Figura.

Kasia Figura o młodych: To może przekreślić życie

Hejt stał się nieodłączną częścią egzystencji w internecie. Wielu ludzi mierzy się z tym bez żadnego wsparcia. Aktorka wyznała w rozmowie z „Wprost”, że obawia się o swoje dzieci, ale także o innych nastolatków i młodych dorosłych, którzy muszą się z tym zmagać.

— Bardzo współczuję młodym ludziom i mówię to jako matka trojga dzieci. Mój syn Alex jest już dorosłym człowiekiem, ale moje córki: Kaszmir, która ma 19 lat i Koko – 21, są wciąż narażone na hejt. I jak myślę o nich, czy też o młodszych osobach, to zdaję sobie sprawę, że jest strasznie trudny moment. To przecież może przekreślić życie. Dlatego tak bardzo ważnym jest to, by odsuwać te wszystkie negatywne rzeczy od siebie. Chronić swoją przestrzeń, wypełniać ją dobrą energią, uśmiechem, optymizmem i skupić się na pozytywach. To naprawdę służy naszemu zdrowiu psychicznemu, emocjonalnemu i w konsekwencji fizycznemu — opowiedziała aktorka.

Fani aktorki mogą ją podziwiać w charakterze gościa specjalnego w drugim sezonie programu „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”wraz z innymi uczestnikami, m.in. Sonią Bohosiewicz, Kasią Kwiatkowską, Piotrem Stramowskim i Jerzym Kryszakiem. Aktorzy teatralni, komediowi, gwiazdy Internetu i piosenkarze próbują wzajemnie się rozśmieszyć. Kto wytrzyma do końca? Dwa pierwsze odcinki dostępne są na Prime Video od 26 kwietnia.

Czytaj też:

Katarzyna Figura w szczerych słowach o Cezarym Pazurze. „Dawał mi poczucie bezpieczeństwa”Czytaj też:

Kto się zaśmieje ostatni? Polskie gwiazdy opowiedziały nam o hicie Prime Video