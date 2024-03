Dziś Wielki Piątek. Marianna Schreiber pisze o osobach „pozujących na katolików”

Przypomnijmy, na początku marca 2024 roku poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat na prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber poinformował niespodziewanie, że rozwodzi się ze swoją żoną. Przekazał tę wiadomość w jednym z wywiadów i szybko okazało się, że Marianna Schreiber dowiedziała się o tym w tym samym czasie, co cała Polska. Schreiberowie byli małżeństwem od 2015 roku i mają wspólnie córkę Patrycję.

Marianna Schreiber w serii postów o rozstaniu z mężem

Aktywna w sieci Marianna Schreiber po raz kolejny w serii postów, zamieszczonych w ostatnich dniach, odniosła się do trudnego czasu rozstania z mężem. Otwarcie przyznała, że, gdy ma zajętą głowę, to radzi sobie z tą sytuacją całkiem nieźle. Najgorsze są dla niej jednak wieczory.

– Wiecie kochani, co sobie uświadomiłam? Pomyślałam sobie, że czym bardziej mam zajętą głowę czymkolwiek, czym więcej rzeczy robię, cieszę się, że nie mam czasu myśleć, rozkładać rzeczy na czynniki pierwsze swojego życia emocjonalnego, sercowego. Bo jak tak usiadłam wieczorem w domu i nie mogłam zasnąć to są to te najgorsze momenty. Dlatego cieszę się, że w moim życiu się dużo dzieje – podkreśliła, zwracając się do fanów Marianna Schreiber.

W kolejnej zamieszczonej na InstaStory relacji wymieniła także swoje „cztery problemy”. „Za dużo analizuje, za mocno odczuwam, próbuję wszystko zrozumieć, ufam niewłaściwym ludziom. A Ty?” – zapytała swoich fanów.

Marianna Schreiber uderza w osoby „pozujące na katolików”

W jednej z najnowszych relacji Schreiber z kolei nawiązała z kolei do Wielkiego Piątku.

„Dziś jest Wielki Post. Właśnie w takie dni, jak ten najbardziejw idać hipokryzję wielu osób pozujących na katolików, które często mówią o wartościach wywodzących się z religii i etyki chrześcijańskiej. nigdy tego nie zrozumiem. To okropne. Jeżeli w życiu czegoś nie czujecie, bądź w coś nie wierzycie, to tego po prostu nie róbcie i nie okłamujcie innych. To naprawdę nie jest trudne” – napisała.

