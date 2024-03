Andrzej Sołtysik przechodzi do TVP? Ma poprowadzić śniadaniówkę

Po tym, jak Lidia Kazen w ubiegłym roku została nową szefową „Dzień Dobry TVN”, w wyniku zwolnień w śniadaniówce pracę stracili między innymi Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska, a kilka miesięcy później także Filip Chajzer.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak dostały w stacji nowe projekty, jednak w przypadku Anny Kalczyńskiej, Małgorzaty Ohme i Andrzeja Sołtysika rozstanie ze śniadaniówką było jednocześnie końcem ich pracy w TVN.

Kariera Andrzeja Sołtysika w TVN

Zwolnienie Andrzeja Sołtysika było szokujące – głównie ze względu na fakt, że zadebiutował w TVN sześć dni po starcie stacji w 1997 roku. Prowadził programy „Ring”, „Big Brother”, „Jak łyse konie” i „Multikino”. W latach 2002–2007 pracował nawet jako rzecznik prasowy Grupy TVN. Do „Dzień Dobry TVN” trafił w 2007 roku i prowadził śniadaniówkę z Magdą Mołek. Zniknął z anteny w 2012 roku, by znów wrócić dwa lata później.

Następnie był gospodarzem programu TTV „Bagaż osobisty”, a w 2015 roku zaczął w TVN Fabuła prowadzić format „Andrzej Sołtysik przedstawia”. Od września 2016 roku znów trafił do „Dzień Dobry TVN”, tym razem w parze z Anną Kalczyńską, zastępując Jarosława Kuźniara.

Andrzej Sołtysik przechodzi do Telewizji Polskiej

Komentując po kilku miesiącach swoje zwolnienie z TVN, Sołtysik przyznał, że wpadł wtedy w depresję. – Wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa, przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji. A potem jakoś czas leczy rany, trochę czasu minęło, życie zaczęło się toczyć dalej – ujawnił w materiale „Świata Gwiazd”.

Obecnie Andrzej Sołtysik prowadzi audycję filmową w Meloradiu oraz współpracuje z redakcją Świata Gwiazd, gdzie przeprowadza wywiady ze sławnymi osobami z show-biznesu. W piątek 29 marca dziennik „Fakt” podał natomiast, że Sołtysika już niebawem mamy zobaczyć na antenie TVP3 Warszawa.

Dziennikarz ma zacząć pracę w Telewizji Polskiej już w kwietniu i zostać jednym z prowadzących śniadaniówkę stacji. Program ma być emitowany w godzinach 6:40-9:15.

– Andrzej jest przyzwyczajony do porannego wstawania. Gdy prowadził „Dzień Dobry TVN”, robił to o piątej rano. Więc i tutaj nie powinien mieć żadnego problemu z porannym rozruchem – stwierdził informator dziennika.

Sam Andrzej Sołtysik nie komentuje tych doniesień. – Nie jestem upoważniony – przekazał w rozmowie z „Faktem”.

