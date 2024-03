Zapadł wyrok ws. matki Anny Przybylskiej. Seniorka nie kryje rozczarowania

O tej sprawie głośno jest od wielu miesięcy. Krystyna Przybylska, chcąc pomóc potrzebującej znajomej, Magdalenie R., zdecydowała się na wysoką pożyczkę. 800 tysięcy złotych miało pójść na pokrycie „podatku od zagranicznego spadku”, jednak mama zmarłej aktorki pieniędzy nigdy nie odzyskała. Teraz sprawa ma ciąg dalszy.

Krystyna Przybylska o oszustwie i wyroku sądu

Po tym, jak Krystyna Przybylska nie mogła odzyskać pieniędzy, zainteresowała sprawą media. Program „Uwaga!” zrobił o sytuacji seniorki aż dwa reportaże. W jednym z nich wypowiedziała się nawet Magdalena R., która przedstawiając swoją wersję wydarzeń, postawiła w złym świetle Krystynę Przybylską.

Te wydarzenia bardzo źle wpłynęły na mamę Anny Przybylskiej. – Jestem nad przepaścią psychiczną. Najgorsze jest to, że nie mam zdrowia, nie mam pieniędzy i jestem na skraju wytrzymałości – nie ukrywała Krystyna Przybylska. Po emisji materiałów na antenie TVN zaczęło zgłaszać się jednak coraz więcej osób, które twierdziły, że zostały oszukane przez Magdalenę R.

Wiadomo, że sprawa trafiła na policję na początku 2022 roku. Finalnie w piątek 15 marca 2024 roku zapadła decyzja sądu. Otóż Sąd Rejonowy uznał Magdalenę R. winną popełnienia czynów: doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a także wprowadzeniu w błąd co do możliwości zakupu mieszkań z licytacji komorniczych w kwotach 172 000 zł i 54 700 zł.

Jak donosi „ShowNews”, wyrok pozbawienia wolności oszustki został zawieszony na okres trzech lat. Magdalena R. dodatkowo jest zobowiązana do spłacenia pokrzywdzonej kwoty 126 700 złotych. To jednak nie koniec sądowej historii, gdyż w toku są nadal sprawy pozostałych pokrzywdzonych, których oszukała oskarżona. Owy wyrok zdążyła już skomentować Krystyna Przybylska. Seniorka nie ukrywa, że nie może uwierzyć w przebieg rozprawy sądowej.

„BRAWO! Płakać czy się śmiać. Oszustka na wolności! Wyrok w zawieszeniu. Co z naszym zdrowiem, pieniędzmi i rodzinami? Czy Pani sędzia wczuła się w nas, poszkodowanych? Tyle lat oszustwa i kradzieży przez oszustkę i jej rodzinę... BRAWO, SUPER NOWA ZMIANA, PANIE MINISTRZE. Zaraz powinien być ogłoszony nowy wyrok w sprawie oszustki. Są złożone nowe wnioski osób poszkodowanych. Pytam, ile lat to będzie trwało? Przed chwilą dostałam informację. Dzisiejszy wyrok prawomocny to dwa lata w zawieszeniu na pięć. Kurator dla oszustki i naprawienie szkody. I co dalej? Co o tym myśleć?” – pytała Krystyna Przybylska na Facebooku.

W komentarzach mama zmarłej aktorki może liczyć na słowa wsparcia od oburzonych wyrokiem internautów. Czytamy: „Jestem w szoku. Za zmarnowanie życia tylu osobom taki śmieszny wyrok. Choć skazana, to na wolności i może się śmiać poszkodowanym w twarz”, „Masakra”, „Państwo z kartonu w pełnej krasie” czy „Tragedia, trzeba walczyć dalej... Tak nie może być za tyle zła, co zrobiła”.

