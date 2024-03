Marina Łuczenko-Szczęsna jest w ciąży! Pokazała urocze zdjęcie

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny po raz pierwszy zostali rodzicami 30 czerwca 2018 roku. Mały Liam szybko stał się oczkiem w ich głowie. Teraz okazuje się, że rodzina piłkarza i wokalistki się powiększy. Para ogłosiła właśnie szczęśliwą nowinę w sieci.

Marina Łuczenko-Szczęsna po raz drugi zostanie mamą

Wiadomo, że Marina Łuczenko-Szczęsna szybko odnalazła się w roli mamy, choć nie ukrywała, że początki bywały trudne. – Pierwsze pół roku było naprawdę ciężkie po urodzeniu dzieciaka. Nieprzespane noce, mierzenie się z blaskami i cieniami macierzyństwa, bo macierzyństwo to nie tylko to, co widzimy na Instagramie. Było ciężko – wspominała w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Wydaje się, że wokalistka stęskniła się za tymi momentami, bowiem w środę 13 marca ogłosiła w sieci, że spodziewa się kolejnego dziecka. Artystka opublikowała urocze zdjęcie z Wojciechem Szczęsnym oraz ich synkiem. Widać na nim, jak mały Liam czule przytula się do brzuszka mamy, która podkreśliła swoje kształty białą sukienką.

Czekamy na Ciebie – napisała pod postem.

Zdjęcie momentalnie wzbudziło wielkie zainteresowanie, a pod wpisem pojawiło się wiele gratulacji – także od osób znanych z pierwszych stron gazet. Julia Wieniawa skomentowała: „Omg! Wspaniale!”, Maciej Zień napisał: „Dużo zdrówka!! Ściskam”, Paulina Krupińska-Karpiel dodała: „Kochani gratulacje! Wspaniała wiadomość”, natomiast Anna Lewandowska wstawiła pod postem emotikonkę serduszka. Nie zabrakło też zabawnych uwag internautów. Wśród nich czytamy między innymi: „Niby bramkarz a skuteczny napastnik”.

Warto dodać, że Wojciech Szczęsny nie ukrywał, że ojcostwo go zmieniło i świetnie odnajduje się w roli taty. – Z tego względu, że często nie ma mnie w domu, dało mi większy szacunek do czasu. Wszystko dzieje się tak szybko, a dzieci dorastają niemal w mgnieniu oka, że staram się lepiej organizować swój czas i szanować zwykłe, małe chwile. Kiedyś, gdy nie miałem nic do roboty, to potrafiłem zdrzemnąć się na trzy godziny w ciągu dnia tylko dlatego, że po prostu mi się chciało. Teraz bym sobie na to nie pozwolił, bo nie chciałbym, żeby czas mi tak uciekał. Dla mnie dom zawsze był dużą odskocznią od presji, oczekiwań czy wysiłku fizycznego. A teraz tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że życie nie toczy się tylko i wyłącznie wokół piłki, tylko są jeszcze rzeczy dużo, dużo ważniejsze – mówił w rozmowie z „Onetem”.

instagramCzytaj też:

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała wzruszające nagranie Wojciecha z synemCzytaj też:

Tak mieszkają Wojtek Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Mają apartamenty we Włoszech i w Warszawie