„Milionerzy”. Mateusz Żaboklicki wygra dziś milion? Zostało mu jedno pytanie i dwa koła ratunkowe

Nowy sezon programu „Milionerzy” wystartował na początku marca i od razu produkcja zapowiadała, że widzowie poznają w nim kolejnego milionera. Do tej pory w polskiej edycji formatu było ich pięciu: doktorant Krzysztof Wójcik (2010), emerytowana nauczycielka Maria Romanek (2018), filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka (2019), muzykolog Jacek Iwaszko (2021) i księgowy Tomasz Orzechowski (2022). Pytania za milion padły dotąd 30 razy.

Mateusz Żaboklicki wygra milion w „Milionerach”?

Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że nowym polskim milionerem dzięki programowi może zostać Mateusz Żaboklicki, którego zmagania przy pytaniu o najwyższą wygraną w programie, widzowie oglądać będą mogli już w najbliższym odcinku – we wtorek 12 marca.

Mateusz Żaboklicki w poniedziałek 11 marca rozgromił swoich przeciwników w segmencie „Kto pierwszy, ten lepszy” i ekstremalnie szybko dopasował łacińskie nazwy. Potem szło mu równie dobrze. Uczestnika zaskoczyło jednak pytanie za 10 tysięcy złotych i to na tym etapie postanowił wykorzystać swoje pierwsze koło – pytanie do publiczności. Drugie, pół na pół, przy pytaniu za 20 tysięcy, kiedy nie był pewien jakie państwo ma najwięcej tytułów Mistrza Świata w piłce nożnej.

Następnie udało mu się dojść bez wykorzystania koła aż do pytania za pół miliona złotych, które brzmiało:

W którym państwie pasażerska komunikacja kolejowa jest najsłabiej rozwinięta?

A) W Chinach

B) W Kolumbii

C) Na Węgrzech

D) W Indiach

Mężczyzna, drogą dedukcji doszedł do poprawnej odpowiedzi. Zaznaczył opcję B) w Kolumbii i doczekał się gromkich braw zgromadzonej w studiu publiczności. Oznacza to, że już dziś widzowie będą mogli obejrzeć starania Żaboklickiego o to, by wygrać milion złotych. Uczestnik nadal może skorzystać z dwóch kół ratunkowych – zamiany pytania lub telefonu do przyjaciela.

Mateusz Żaboklicki z „Milionerów”. Kim jest? Czym się zajmuje?

Mateusz Żaboklicki ma 33 lata, jest poetą, tłumaczem z języków klasycznych, dramatopisarzem i fotografem.

Za debiutancki tom poetycki Nucić (Dom Literatury/Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2021) zdobył Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut roku 2021 oraz II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2021. Laureat Nagrody Specjalnej oraz Nagrody Publiczności na XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina 2019 za projekt tomu Nucić.

Pracuje jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, jest żonaty i ma dwóch synów.

Kiedy padnie milion w „Milionerach”? Emisja odcinka z Mateuszem Żaboklickim

Czy Mateuszem Żaboklicki wygra milion w „Milionerach”? O tym widzowie przekonają się już dziś wieczorem w programie. Emisja odcinka z Mateuszem Żaboklickim 12 marca o godzinie 20:55 na antenie TVN.

