Uczestniczkę „Milionerów” pokonało pytanie o selfie. Znasz odpowiedź?

Fotorewolwer Brandla – co to jest? W „Milionerach” przez to zagadnienie odpadła w ostatnim odcinku Anna Przybył-Prange.

W pierwszym odcinku 15. edycji „Milionerów” ostatnią osobą, która wygrała eliminacje i zasiadła naprzeciw Huberta Urbańskiego była Anna Przybył-Prange, emerytowana nauczycielka biologii. Kobiecie udało się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania aż do pułapu 5 tysięcy złotych i usłyszała dźwięk zwiastujący, że to już koniec odcinka. Swoją grę Anna Przybył-Prange kontynuowała w „Milionerach” już kolejnego dnia – we wtorek 5 marca. Telefon do przyjaciela był jedynym kołem ratunkowym z jakim uczestniczka rozpoczynała grę, ponieważ zamiana pytania pojawia się dopiero po odpowiedzeniu na siedem pytań. Pierwsze pytanie jakie padło z ust Huberta Urbańskiego dotyczyło pewnej rzeki. – Trudno, zaryzykuję. Najwyżej skończę za chwil – zadeklarowała kobieta. Ryzyko się opłaciło – Anna Przybył-Prange odpowiedziała poprawnie. Fotorew olwer Brandla w „Milionerach”. Co to jest? Dalsza gra kobiety napawała wielkim optymizmem i wielu widzów zastanawiało się, czy to ona nie jest tajemniczym „milionerem” nowego sezonu. Po dobrnięciu do progu gwarantowanego kobieta wykorzystała ostatnie dwa koła na pytanie za 75 tysięcy. Potem próbowała zmierzyć się z pytaniem za 125 tysięcy, które brzmiało: Fotorewolwer Brandla był ponoć jedną z pierwszych konstrukcji do: A) mierzenia prędkości aut B) uśmiercania światłem C) robienia zdjęć z ręki D) ćwiczeń strzeleckich. – To 75 to i tak jest super kwota dla emeryta – stwierdziła Anna, gotowa wycofać się z gry. Po chwili jednak zdecydowała się na „strzał”. Zaznaczyła odpowiedź „d”, która okazała się niepoprawną. Właściwą opcją było „c” – robienie zdjęć z ręki. Konrad Brandl był znanym warszawskim fotografem i wynalazcą. Sworzył ręczny aparat fotograficzny, umożliwiający szybkie robienie zdjęć z ręki. „Hubert namówił tę panią, żeby zaryzykowała, szkoda, bo odpowiedź jest nieprawidłowa”; „Szkoda tych wygranych pieniędzy. Mogła brać to, co wygrała i nie ryzykować”; „Wybrała najbardziej nielogiczną odpowiedź, wystarczyło trochę pomyśleć”; „No, nie byłabym z siebie dumna siedząc na miejscu prowadzącego” – pisali widzowie po emisji odcinka w sieci. Czytaj też:

