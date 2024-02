Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje. Aktorka miała 69 lat

O śmierci Magdaleny Cwenównej, a właściwie Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz, poinformował Andrzej Golimont, znany warszawski samorządowiec i przyjaciel rodziny. Aktorka, znana z takich produkcji, jak m.in. „Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej” czy „Klan”, w maju skończyłaby 70 lat.

Życie i śmierć Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz urodziła się 14 maja 1954 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Wiadomo, że ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi i przez lata związana była z łódzkim Teatrem Powszechnym, a także tamtejszym Teatrem Wielkim.

W latach 1989-2007 Cwenówna występowała na deskach Nowego Teatru w Warszawie, gdzie dyrektorem był wybitny reżyser, Adam Hanuszkiewicz. Poznała go, gdy miała zaledwie 20 lat. – Wszystkie młode aktorki pozachodziły w ciążę i Adam szukał zastępstwa za Halinkę Rowicką grającą Zosię w „Weselu” Wyspiańskiego. Jak na skrzydłach pojechałam do Warszawy. Wchodzę do gabinetu dyrektora Hanuszkiewicza, oczywiście na miękkich nogach, i przedstawiam się: „Nazywam się Magdalena Cwen…”. „A cóż to za nazwisko – Cwen?! U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna!”. I tak zmieniłam nazwisko i tego się będę do końca życia trzymać – wspominała w wywiadzie dla „Vivy!”.

Finalnie aktorka w 1990 roku została czwartą żoną Adama Hanuszkiewicza. Choć dzieliła ich 30-letnia różnica wieku, artystka była z nim do końca życia, czyli do 2011 roku. – Bardzo go kochałam. I był dla mnie wyzwaniem. Wydawało mi się, że go mogę choć trochę zmienić. (...) Czerpał ze mnie siłę. W ostatnich miesiącach życia często przyciągał mnie do siebie, przytulał i mówił: „Pamiętaj, że cię bardzo kocham, pamiętaj, że cię bardzo kochałem”. Odpowiadałam: „Ja też”. Ale rzadko używaliśmy wielkich słów – mówiła w 2015 roku.

Wiadomo, że Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz związana była także z Teatrem Narodowym w Warszawie, a od 2007 roku była aktorką Teatru Rampa, gdzie „najpełniej błyszczała w przedstawieniach kostiumowych i komediach”, co można przeczytać na stronie teatru. W kolejnych latach wystąpiła też w takich popularnych produkcjach telewizyjnych, jak „Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Na Wspólnej” czy „Klan”, gdzie wcieliła się w rolę Lidii – żona profesora Maksymiliana Boguckiego. Ponadto była wykładowczynią na wydziale aktorskim w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

W mediach społecznościowych działacz społeczny i polityk Andrzej Golimont napisał: „Po roku bohaterskiej walki z rakiem odeszła dziś (21.02.2024) o godz. 9:04 Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. Nie będzie czarno-białego zdjęcia. Magda do końca była kolorowym ptakiem”.

