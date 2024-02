Marta Paszkin z „Rolnik szuka żony” czeka na poród. Poprosiła o rady

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin znaleźli miłość dzięki 7. edycji programu TVP „Rolnik szuka żony”. Uczestniczka formatu była wtedy samodzielną mamą z Warszawy (miała córkę Stefanię z poprzedniego związku), która szukała miłości. Znalazła ją u boku rolnika z Dolnego Śląska.

Para zakochała się w sobie i w marcu 2022 roku wzięła ślub cywilny. Już wtedy uczestniczka „Rolnika” była w ciąży. Syn pary, Adam, urodził się w czerwcu tego samego roku. W czerwcu rok później Paszkin i Bodzianny postanowili powiedzieć sobie sakramentalne „tak” w kościele. Niedługo później para ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka.

Marta Paszkin czeka na przyjście na świat córki. Prosi o rady

Jeszcze kilka dni temu Paweł Bodzianny informował w sieci, że nie bierze udziału w proteście rolników, ponieważ jego żona może lada chwila rodzić. Teraz jego żona Marta Paszkin przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że planowany termin ciąży już minął, w związku z czym postanowiła stawić się w szpitalu.

„Właśnie dostałam zaproszenie na porodówkę, ale nie skorzystałam z tego zaproszenia. No przyjechałam, stawiłam się na umówiony termin no i, jako że nie ma akcji, to czy wywoływać poród. No nie. No i czekam dalej” – powiedziała w zamieszczonej relacji.

W dalszej części dodała, że piła olej z wiesiołka na wywołanie ciąży i poprosiła o rady. „Kawka z mężem w fajnym miejscu? Co jeszcze można zrobić, żeby wyluzować i zacząć w końcu rodzić?” – zapytała. „Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane” – zapewniła.

„Mi położna poleciła schody biegała tam i z powrotem w szpitalu i się udało”; „Ja zaczęłam myć okna, podłogi i wszystko co się da. Jak rano zaczęłam sprzątać to na drugi dzień urodziłam”; „Jedzenie daktyli, pikantne jedzenie, ruch, dużo spacerowania” – radzą internautki w sekcji komentarzy.

Galeria:

Marta Paszkin, znana z „Rolnik szuka żony”Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Jessica Miemiec pojawi się w kontrowersyjnym show PolsatuCzytaj też:

Nicola z „Rolnik szuka żony” była poważnie chora. „Pokonałam to cholerstwo 5 lat temu”