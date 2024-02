Marcin Prokop zaskoczył na Bestsellerach Empiku. Zażartował z Szymona Hołowni

We wtorkowy wieczór 13 lutego odbyły się Bestsellery Empiku za rok 2023. W trakcie gali wyróżnieni zostali twórcy w kategoriach książkowych, muzycznych, filmowych oraz audio, a wybrali ich kupujący, ponieważ to na podstawie wyników sprzedaży wręczano nagrody. Jednym z prowadzących owe wydarzenie był Marcin Prokop. W trakcie imprezy zdecydował się on na niewybredny żart.

Marcin Prokop o Szymonie Hołowni na Bestsellerach Empiku 2023

Tegoroczna lista laureatów Bestsellerów Empiku jest imponująca, dlatego też gala przyciągnęła wiele znanych nazwisk, a także obfitowała w wiele wspaniałych wykonów, m.in. Katarzyny Nosowskiej, Korteza czy Darii Zawiałow.

W trakcie wydarzenia kolejne osoby wychodzące na scenę zapowiadał Marcin Prokop, który został prowadzącym kolejny rok z rzędu. Prezenter słynie ze swoich ciętych ripost i świetnego poczucia humoru, jednak jego uwaga o swoim byłym koledze z pracy w TVN osłupiała publiczność.

Otóż w pewnym momencie Marcin Prokop znalazł się na scenie u boku Julii Wieniawy, która tego wieczoru (wraz z Aleksandrą Domańską i Damianem Tkaczukiem) prowadziła galę w Internecie. Wspólnie zaprosili widzów na przerwę, zapowiadając przy okazji wręczenie nagrody w następnej kategorii. – Bądźcie z nami, bo już po przerwie, w tym miejscu, w którym stoi Marcin, nagrodzimy internetowego twórcę tego roku – powiedziała Julia Wieniawa.

Wówczas Marcin Prokop postanowił zażartować z Szymona Hołowni, mówiąc... że to on powinien zwyciężyć w powyższej kategorii. – Ja mam tutaj jednego kandydata – Szymon Hołownia. Myślę, że zasługuje na tą nagrodę – powiedział, wywołując salwy śmiechu wśród widowni.

Po opanowaniu wesołości młoda artystka odpowiedziała prezenterowi. – Jak najbardziej, myślę, że to byłoby bardzo możliwe w jego wykonaniu. Może za rok? – odparła.

