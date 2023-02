Super Bowl 2023: Disney świętował 100-lecie w czasie finałowego meczu

W tym roku Disney świętuje 100. urodziny! Wytwórnia powstała dokładnie 16 października 1923 roku, ale już od początku roku 2023 Disney przypomina o swoich urodzinach. Najpierw zaprezentował specjalną animację, w której powrócił Królik Oswald, pierwowzór Myszki Miki. Teraz pokazał 90-sekundową reklamę w przerwie podczas finałowego meczu ligi amerykańskiego futbolu Super Bowl 2023.

Disney świętował 100-lecie podczas Super Bowl 2023

Reklama zawiera szereg kadrów ze starych i nowych filmów Disneya – od Myszki Miki z czasów „Steamboat Willie” po postacie Na'vi z „Avatar” i „Avatar: The Way of Water”. Spot prezentuje tytuły i bohaterów z bajek Disneya oraz innych głównych wytwórni, w tym Marvel Studios, Pixar i Lucasfilm.

Reklama zatytułowana „Disney 100 Special Look” zawiera też materiały filmowe z udziałem dzieci przebranych za księżniczki Disneya, Buzza Astrala i inne postacie, a także osoby bawiące się mieczami świetlnymi z „Gwiezdnych wojen”. Można w nim też usłyszeć głos Walta Disneya, który dziękuje „wszystkim artystom, wszystkim pracownikom i wam wszystkim”. Kończy się tabliczką tytułową, która informuje: „Spełniłeś to marzenie”.

„Kiedy upamiętniamy naszą historyczną 100. rocznicę, niezwykłe jest spojrzenie wstecz na dziedzictwo Walta Disneya i jego pełne pasji dążenie do doskonałości, które nadal napędzają firmę do dziś” – powiedział dyrektor generalny Disneya, Bob Iger w oświadczeniu. „Jesteśmy niesamowicie wdzięczni pokoleniom ludzi na całym świecie za bycie tak wyjątkową częścią naszej historii i za zapraszanie naszych historii oraz postaci do ich życia w ciągu ostatniego stulecia. Disney100 reprezentuje święto wszystkich naszych fanów i rodzin, a także naszych kreatywnych wizjonerów, których talenty i wyobraźnia stworzyły magiczne chwile, sprawiających, że Disney jest tak trwałą częścią globalnej kultury”.

Z okazji 100-lecia Disney zaplanował wiele wydarzeń. 18 lutego w Instytucie Franklina w Filadelfii zostanie otwarty pokaz muzealny „Disney100: The Exhibition”. W 15-pokojowej galerii znajdą się „rzadko spotykane oryginalne dzieła sztuki i artefakty, kostiumy i rekwizyty, pojazdy z atrakcjami i nie tylko”, jak informuje Disney. Wystawa ma na celu pokazanie, w jaki sposób wieloletnie doświadczenie Disneya w zakresie innowacji i kreatywności ukształtowało biznes rozrywkowy i popkulturę. W nadchodzącym roku wystawa ma objechać Stany Zjednoczone i Europę.

Czytaj też:

Disney ogłasza kontynuacje „Toy Story” i „Krainy Lodu”Czytaj też:

Kultowa anime trafiła na Disney+. Tytuł powraca po 10 latach