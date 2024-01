Król Karol III trafił do szpitala. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

W piątkowy poranek 26 stycznia król Karol III trafił do The London Clinic. Co ciekawe, w 1989 roku — jako książę Walii — otworzył właśnie w tym szpitalu osobiście oddział fizjoterapii. Teraz sam stał się pacjentem placówki. Pałac Buckingham ujawnił szczegóły.

Pałac Buckingham o pobycie w szpitalu króla Karola III

O tym, że król Karol III trafił do szpitala, Pałac Buckingham poinformował w specjalnym komunikacie. „Król został dziś rano przyjęty do londyńskiego szpitala na zaplanowane leczenie. Jego Królewska Mość chciałby podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego tygodnia przesłali mu życzenia i jest zachwycony, że jego diagnoza ma pozytywny wpływ na świadomość w zakresie zdrowia publicznego” – czytamy w krótkim oświadczeniu.

Wiadomo, że król Karol III ma się poddać leczeniu powiększonej prostaty. W poprzednim oświadczeniu informowano, że „stan Jego Królewskiej Mości jest łagodny” i nie wpłynie negatywnie na pełnienie obowiązków monarchy. Nie podano jeszcze, jak długo brytyjski monarcha pozostanie w The London Clinic, jednak według dziennika „The Sun” będą to zapewne dwie doby.

Po przyjęciu do szpitala władca od razu odwiedził jedną pacjentkę – w tej samej placówce bowiem przebywa obecnie księżna Kate, która 16 stycznia przeszła operację jamy brzusznej. „Jego Wysokość odwiedził swoją synową, księżną Walii, wkrótce po przybyciu do szpitala” — ujawnił magazyn „Majesty”. Jak informował Pałac Kensington, małżonka księcia Williama ma pozostać w The London Clinic przez 10 do 14 dni, a na czas jej rekonwalescencji obowiązki księżnej przejęła księżniczka Beatrice.

