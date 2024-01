Piotr Gąsowski wraca do „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Polsat: Zadebiutuje w zupełnie nowej roli

Wiosną 2024 roku do Polsatu wróci program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W dwudziestej, jubileuszowej edycji programu, wystąpią „najlepsi z najlepszych” z poprzednich odsłon show, w tym między innymi Katarzyna Skrzynecka, Maria Tyszkiewicz, Aleksandra Szwed, Barbara Kurdej-Szatan, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino, Filip Lato i Kacper Kuszewski.

Jak się okazuje, do programu wraca Piotr Gąsowski, co oficjalnie potwierdziła 22 stycznia stacja Polsat. I chociaż w latach 2014-2022 był on w show prezenterem, teraz zajmie miejsce w loży jurorów u boku Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego. W każdym odcinku 20. edycji Piotr Gąsowski zmierzy się z wystawianiem ocen swoim kolegom.

„Bez względu na rolę z pewnością nie powstrzyma swojej energii i nie pozwoli na nudę” – pisze Polsat w komunikacie. „Pełen wdzięku optymista, obdarzony rozbrajającym poczuciem humoru i wielką dawką scenicznej charyzmy. Do tego doskonale znany z dbałości o wyjątkową rodzinną atmosferę na planie, jaką przez lata zapewniał w roli współprowadzącego” – przedstawia aktora produkcja.

Piotr Gąsowski odchodzi z programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Przypomnijmy, Piotr Gąsowski odszedł z „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w styczniu 2023 roku po tym, jak zwolniona została z formatu Katarzyna Skrzynecka (która też teraz wraca do show w roli uczestniczki), a tuż po niej pożegnano się z Michałem Wiśniewskim. W odpowiedzi na przetasowania wieloletni prowadzący format stwierdził, że opuszcza show w geście solidarności.

„Cześć Kochani! Mówi się często: »Czas na zmiany«… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się, iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego kumpla, »nieznajomą twarz«! Odchodzę wraz z Tobą” – napisał wtedy aktor na Instagramie.

Pod wpisem głos zabrała Katarzyna Skrzynecka. „Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco... ? Nigdy nie oczekiwałabym od kogokolwiek tak bohaterskiego gestu Honoru! Przeciwnie – uważam że akurat Wy z Maćkiem (Dowborem – red.) jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony Telewidzów? Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie” – napisała.

Aktorka zaznaczyła, że Gąsowski zdecydował się na „ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel” i dodała, że „mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę”. „Mawiają, że Prawdziwi Przyjaciele skoczą za sobą w ogień... Skoczyłeś? Brak mi słów... muszę ochłonąć... Wszystko wiesz” – dodała na koniec.

