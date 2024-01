Film o 84-letniej polskiej didżejce ze zwiastunem. Poznajcie Vikę!

84-letnia DJ Vika gra zawsze do białego rana i na obcasach. Film dokumentalny „Vika!”, w reżyserii Agnieszka Zwiefki przedstawiający jej niezwykły portret, będzie dostępny na HBO Max już od pod koniec stycznia. Tymczasem platforma pokazała pierwsze fotki z filmu i jego zapowiedź. W nim artystka przekonuje, że przed starością się nie ucieknie, a jedyne, co można zrobić, to ją pięknie spędzić.

„Vika!”. Film o polskiej 84-letniej didżejce

Charyzmatyczna didżejka otacza się młodymi ludźmi, powtarzając sobie, że wiek to tylko liczba, a starości nie zamierza spędzić siedząc jak pelargonia w oknie. Jest prawdziwym kolorowym ptakiem. Jednak kiedy jej zdrowie zaczyna szwankować, Vika dostrzega swoje przemijanie. Czy odnajdzie sens w dzieleniu się radością życia z innymi seniorami, motywowaniu ich do działania i pokonywania samotności?

„Vika!” to niesamowita podróż, od radości po wzruszenie. Inspirujący portret kobiety, która zamierza celebrować życie do samego końca.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Film „Vika!” zadebiutuje na HBO Max już 28 stycznia.

