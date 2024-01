Misiek Koterski i Marcela Leszczak zatrzymani przez policję na Florydzie. „Nie do zauważenia”

Misiek Koterski z Marcelą Leszczak, a także ich synkiem Franciszkiem, przebywają od kilku tygodni w Stanach Zjednoczonych. Najpierw relacjonowali swój pobyt w Miami, gdzie aktor spotkał się nawet z Krzysztofem Stanowskim, który realizował wówczas materiał o Caroline Derpieński. Teraz natomiast artysta z partnerką przenieśli się w okolice Key West. Ich droga na miejsce nie minęła jednak spokojnie i nie obyło się bez problemów z prawem.

Policja zatrzymała Miśka Koterskiego i Marcelę Leszczak

Okazuje się, że w drodze do Key West para przekroczyła prędkość o blisko 29 km/h, co prawdopodobnie zarejestrował fotoradar. Całą sytuację na Instagramie opisała Marcela Leszczak. „Jesteśmy już na Key West! Z małymi przygodami, bo chyba nam walnęło zdjęcie. W sumie nie wiemy, bo z góry na każdym pasie są radary i od tyłu robią zdjęcia (z przodu nie ma rejestracji na samochodach). Zatrzymała nas też policja. (...) Przekroczyliśmy 18 mil” — napisała.

Następnie 31-latka zrelacjonowała, że w USA kontrole na ulicach wyglądają zupełnie inaczej, niż w naszym kraju. Co ciekawe, tam policja bardzo się kamufluje, przez co rzadko jest dostrzegana przez zwykłych kierowców.

"Dojechaliśmy do hotelu przed 3.00 w nocy. 'Sheriff' co kilka mil, nie tak jak w Polsce, że dostajesz mandat i jedziesz dalej spokojnie. Tu policja jest nie do zauważenia, mają wyłączone światła i są poukrywani w trawie" — dodała.

Jednak mimo wyczerpującej drogi i kontroli drogowej wiadomo, że aktor nie stracił humoru. Misiek Koterski w mediach społecznościowych zachwycał się już ich nowym hotelem i wyznał, że to najlepszy wyjazd w jego życiu.

– Jesteśmy teraz na Key West, to jedno z najciekawszych miejsc na Florydzie. Jesteśmy na samym koniuszku tego cypelka, mieszkamy w uroczych domkach, a raczej w hotelu. Jest naprawdę tutaj cudownie. Jest port, spore jachty. Jest bardzo drogo, mieszkają tu najbogatsi ludzie w Ameryce. (...) Trochę niebo zachmurzone, ale jest cieplutko. (...) To są wakacje mojego życia – stwierdził.

