Misiek Koterski zawdzięcza kolejną rocznicę Bogu. Podziękował też Matce Bożej

Misiek Koterski przez wiele lat zmagał się z nałogami, które obejmowały alkohol, narkotyki i tytoń. Jak sam twierdzi, punktem zwrotnym w jego życiu okazało się nawrócenie i odnalezienie drogi do trzeźwości poprzez wiarę. Ostatnim nałogiem, z którym się uporał, były papierosy, a kluczową rolę odegrała pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Medjugorje.

W 2020 roku podzielił się swoimi przeżyciami z tego wyjątkowego miejsca, mówiąc: „I love Medjugorje. Dzisiaj byłem na objawieniu Matki Bożej, powierzyłem wasze wszystkie intencje, tego spotkania się nie da opisać słowami, jej miłość jest nieskończona”.

Rocznica trzeźwości i rodzinna radość Koterskich

4 grudnia to szczególna data dla Miśka Koterskiego, ponieważ to na ten dzień przypadła kolejna rocznica jego trzeźwości. W dniu świętowania aktor wstawił na Instagramie zdjęcie w towarzystwie partnerki Marceliny i syna Fryderyka. Na torcie znajdowała się świeczka w kształcie dziewiątki, symbolizująca dziewięć lat życia bez uzależnień.

W swoim wpisie Koterski podzielił się refleksjami na temat swojej trzeźwości. – „Od 9 lat żyje bez żadnych substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki, itp….) i z ręka na sercu mogę wam powiedzieć ze są to najlepsze lata mojego życia” – pisze aktor.

Smak prawdziwego życia i wdzięczność Bogu za trzeźwość

Misiek Koterski wyznał, że teraz, dopiero po latach trzeźwości, doświadcza smaku prawdziwego życia. Oprócz tego wybaczył sobie i innym ludziom, co pozwoliło mu pozbyć się negatywnych emocji.

– „Oczywiście ciągle doświadczam wzlotów i upadków i codziennie zmagam się z samym sobą i lękami, które się budzą we mnie każdego dnia. Ale mimo to czuje ogromną wdzięczność i szczęście, bo tak, jak już pisałem, wszystko, co najlepsze, spotkało mnie w trzeźwym życiu” – pisze Koterski.

Życzenie urodzinowe Miśka Koterskiego

Na zakończenie swojego wpisu Misiek Koterski wyznał, że jego największym życzeniem urodzinowym jest kontynuowanie życia w trzeźwości aż do końca swoich dni, by świadomie doświadczać wszystkich smaków życia, zarówno tych udanych, jak i tych wymagających pracy i pokonywania trudności.

Historia Miśka Koterskiego pokazuje, że wiara, nawrócenie i wsparcie bliskich mogą być kluczowymi elementami w pokonywaniu trudności związanych z uzależnieniami.

