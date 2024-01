Maffashion miała wypadek. Zdradziła, co się stało

Maffashion od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych influencerek w kraju. Fanów interesują nie tylko jej modowe stylizacje, a także życie prywatne, w którym wiele się dzieje. Wiadomo, że ostatnie miesiące nie były dla celebrytki łatwe, ponieważ najpierw rozstała się z ojcem swojego dziecka, Sebastianem Fabijańskim, a później także z kolejnym partnerem, Mateuszem „Blu3aby” (obecnie „Twooj Stary”). Co więcej, obaj panowie nawiązali następnie współpracę i wypuścili wspólny teledysk. Julia Kuczyńska skomentowała to wówczas słowami: „Chciałabym, abyście wiedzieli — źle to znoszę psychicznie.(...) Nie łączcie nas z życiem i zabawami tamtych dwóch”. Teraz okazuje się, że nowy rok również nie zaczął się dla blogerki pomyślnie.

Julia Kuczyńska miała wypadek samochodowy

Od początku roku coraz większą popularność w sieci zdobywa aplikacja Threads, która jest odpowiednikiem Twittera. Do grona użytkowników, którzy dzielą się w niej krótkimi przemyśleniami, dołączyła Maffashion i szybko podzieliła się niepokojącymi wieściami. W czwartkowy poranek 4 stycznie influencerka ujawniła bowiem, że miała stłuczkę.

Nowy rok, nowa ja. Pijany (7:40) kierowca w nas wjechał. Oby ten rok był jednak finalnie lepszy — napisała w aplikacji Threads.

Pod wpisem Maffashion pojawiły się liczne komentarze internautów, którzy dopytywali o zajście i jej samopoczucie, pisząc, że mają nadzieję, że nic jej się nie stało. Czytamy między innymi: „Przykro mi, że to cię spotkało”, „Jak można? Nigdy się nie nauczą” czy „To straszne. Trzymaj się”. Julia Kuczyńska nie odniosła się do zadawanych pytań i nie zdradziła jednak więcej szczegółów. Na Instastory dopisała jedynie, że „samochód jest na pograniczu szkody całkowitej”.

