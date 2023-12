Zmiany w TVP. Przemysław Babiarz ma pożegnać się z „Va Banque”. Kto jeszcze zniknie?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało w środę 20 grudnia, że nowy szef resortu Bartosz Sienkiewicz odwołał dotychczasowego prezesa Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza i wyznaczył na to stanowisko Tomasza Syguta. Dzień wcześniej wieczorem politycy PiS zbojkotowali przyjęcie w Sejmie uchwały w sprawie „przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej” i rozpoczęli „nocne dyżurowanie” w „obronie TVP” w budynku telewizji na Woronicza w Warszawie.

Na antenach TVP „paski” zmienione zostały na czarny kolor. Widzowie mogli zobaczyć na nich hasła: „Zamach »koalicji 8 gwiazdek« na media publiczne” czy też „»Koalicja 8 gwiazdek« próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP”. Jarosław Kaczyński swoje pojawienie się w siedzibach TVP tłumaczył bronieniem „silnych mediów antyrządowych”. Zapowiedział, że politycy PiS będą dyżurować po 10 osób w siedzibach telewizji publicznej. Niedługo później zostały wyłączone sygnały telewizji TVP1 i TVP Info, a o godzinie 19:30 widzowie telewizji zobaczyli zamiast „Wiadomości” wystąpienie dziennikarza Marka Czyża, który zapowiedział nową formułę serwisu informacyjnego.

Co z programami rozrywkowymi na TVP?

Zmiany w Telewizji Polskiej mają dosięgnąć także popularnych wśród widzów programów rozrywkowych. Na antenie mamy już nie zobaczyć Przemysława Babiarza, który dotychczas prowadził teleturniej „Va Banque”. Ostatni odcinek show widzowie oglądać mogli 23 listopada i wtedy produkcja ogłaszała, że „zobaczymy się dopiero w 2024 roku”, zaznaczając, że dokładna data emisji nie jest jeszcze znana.

– Nie wiadomo jeszcze czy program „Va Banque”, który prowadzi, zostanie zupełnie zdjęty z anteny, czy zmieni się prowadzący – przekazał informator portalu Pudelek, związany z TVP.

To nie jedyny program, którego prowadzący mogą obawiać się o swoją posadę. Zmiany mają zajść w „Jaka to melodia?”, którego gospodarzem jest Rafał Brzozowski i „Tak to leciało”, który prowadzą Kajra i Sławomir. – Planowane są także zmiany przy programach „Jaka to melodia?” oraz „Tak to leciało”. Tutaj najprawdopodobniej dojdzie do zmiany prowadzących jeszcze w styczniu – powiedział informator.

Według doniesień, spać spokojnie mogą z kolei prowadzący od lat „Familiadę” Karol Strasburger i gospodarzy „Koła Fortuny” Izabella Krzan i Norbi. Zmiany nie dosięgną także show „Postaw na milion”, w którym prym wiedzie Łukasz Nowicki. – To formaty ze świetną oglądalnością, więc nic im nie zagraża. Na pewno pozostaną w ramówce – podał informator.

