Nie żyje wielka gwiazda Hollywood lat 70. „Był legendą”

Amerykański aktor w trakcie swojej kariery był nominowany do Oscara i Złotych Globów, doczekał się też własnej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame w Los Angeles. Nie podano przyczyny jego śmierci, ale w 2012 roku Ryan O'Neill poinformował, że choruje na raka prostaty.

Kim był Ryan O'Neill?

Ryan O'Neill urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Los Angeles, jako syn aktorki i scenarzysty. Wzorem rodziców, szybko postanowił rozwijać się w świecie filmu. Rozpoczął od niewielkich ról w serialach i wystąpił m.in. w „Opowieściach wikingów”, „Powszechnym elektrycznym teatrze” (gdzie partnerował mu przyszły prezydent USA Ronald Reagan) czy sitcomie „Ojciec kawaler”. Sławę zyskał za sprawą wspomnianej roli w operze mydlanej ABC „Peyton Place”.

Później zadebiutował na wielkim ekranie w dramacie „Nierówna ziemia” i odniósł wielki sukces, dzięki „Love story”. Rola studenta Harvardu z wyższej półki, który zakochuje się w studentce z klasy robotniczej (granej przez Ali MacGraw), przyniosła mu w 1970 roku nominacje do Oscara i Złotego Globu. Do dziś ten obraz uznawany jest przez Amerykański Instytut Filmowy za jeden z 10 najbardziej romantycznych filmów wszech czasów.

Następnie w latach 70. Ryan O'Neill wystąpił w filmach „Co słychać, doktorze?” (w tej komedii zagrał u boku Barbry Streisand), „Papierowy księżyc”, „Barry Lyndon” (czyli długo oczekiwanej kontynuacji „Mechanicznej pomarańczy” Stanleya Kubricka), „O jeden most za daleko” i „Kierowca”. W późniejszym okresie można go było zobaczyć też w takich produkcjach, jak m.in. „Partnerzy”, „Gorączka hazardu”, „Małe ofiary” czy „Dobre sporty”. Jego ostatnie role pochodzą z filmu Terence'a Malicka „Rycerz pucharów” z 2015 roku oraz głośnego serialu „Kości”, w którym wystąpił w 24. odcinkach.

Patrick O'Neill pożegnał ojca

Ryan O'Neill był dwukrotnie żonaty. W 1963 roku ożenił się z aktorką Joanną Cook Moore, z którą doczekał się córki Tatum. Cztery lata później ich małżeństwo się zakończyło, a następnie O'Neill poślubił Leigh Taylor-Young, która urodziła mu syna, Patricka. Wiadomo jednak, że najsłynniejszy związek aktor stworzył z Farrah Fawcett, czyli gwiazdą „Aniołków Charliego”. Byli razem w latach 1979-1997 i 2001-2009. W 2012 roku (już po śmierci aktorki) Ryan O'Neill wydał książkę opowiadającą o ich relacji.

W piątek 8 grudnia Patrick O'Neil ogłosił na Instagramie śmierć swojego ojca i opublikował wzruszający post. „To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałem napisać. Mój tata odszedł dzisiaj. Do ostatnich chwil miał u boku kochających ludzi, którzy dbali o niego tak, jak on dbał o nas. To bardzo trudny moment dla mojej żony Summer i dla mnie, ale podzielę się pewnymi uczuciami, aby dać wam wyobrażenie o tym, jak wspaniałym był mężczyzną” – zaczął swój wpis.

„Mój ojciec Ryan O’Neal zawsze był moim bohaterem. Podziwiałem go. Kiedy urodziłem się w 1967 roku, mój tata był już gwiazdą telewizyjną w 'Peyton Place'. Tam poznał moją mamę, Leigh Taylor-Young i około dziewięć miesięcy później, ja się urodziłem. Mój tata stał się międzynarodową gwiazdą filmową dzięki 'Love Story' na początku lat 70. – dekady, którą całkowicie zawładnął” – pisał Patrick O'Neill.

„Ryan O'Neill był legendą Hollywood. Bez wątpliwości. Gwałtowny wzrost imienia Ryan wywodzi się od mojego taty. To fakt. Był Rodneyem Harringtonem w 'Peyton Place' trzy dni w tygodniu (zagrał w 500. odcinkach) przez pięć lat, a potem oczywiście jego nazwisko zyskało gigantyczną popularność po 'Love Story' – filmie, który uratował Paramount Studios i przyniósł mojemu ojcu gwiazdę w Alei Sławy” – dodał Patrick O'Neill.

