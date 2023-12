Piotr Gąsowski wróci do programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”? Zamieścił wymowne nagranie

We wtorek 5 grudnia wieczorem Piotr Gąsowski zamieścił na InstaStory nagranie, w którym zadowolony wychodzi z siedziby Polsatu, dzierżąc w dłoniach prezenty z logo stacji.

– Właśnie wyszedłem z budynku siedziby Polsatu, gdzie zajmowałem się bardzo ważnymi sprawami. Jakimi? Być może wkrótce się o tym dowiecie – mówi. W opisie dodał: „Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć. Ale prezenty dostałem! Dzięki!”.

Niedługo po tym, jak nagranie znalazło się na Instagramie Piotra Gąsowskiego, portal Wirtualne Media poinformował, że prezenter wrócić ma do show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Mowa o jubileuszowym 20. sezonie programu, który ma wrócić na antenę Polsatu wiosną 2024 roku. Według dziennikarzy portalu Gąsowski może zostać trzecim prowadzącym formatu lub jurorem (po odejściu Pawła Domagały).

Odejście Piotra Gąsowskiego z programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Przypomnijmy, Piotr Gąsowski odszedł z „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w styczniu 2023 roku po tym, jak zwolniona została z formatu Katarzyna Skrzynecka, a tuż po niej pożegnano się z Michałem Wiśniewskim. W odpowiedzi na przetasowania wieloletni prowadzący format stwierdził, że opuszcza show w geście solidarności.

„Cześć Kochani! Mówi się często: »Czas na zmiany«… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się, iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego kumpla, »nieznajomą twarz«! Odchodzę wraz z Tobą” – napisał wtedy aktor na Instagramie.

Pod wpisem głos zabrała Katarzyna Skrzynecka. „Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco... ? Nigdy nie oczekiwałabym od kogokolwiek tak bohaterskiego gestu Honoru! Przeciwnie – uważam że akurat Wy z Maćkiem (Dowborem – red.) jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony Telewidzów? Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie” – napisała.

Aktorka zaznaczyła, że Gąsowski zdecydował się na „ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel” i dodała, że „mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę”. „Mawiają, że Prawdziwi Przyjaciele skoczą za sobą w ogień... Skoczyłeś? Brak mi słów... muszę ochłonąć... Wszystko wiesz” – dodała na koniec.

