Cher zaskoczyła wyznaniem. Zdradziła, co każda kobieta powinna zrobić choć raz w życiu

Kiedy w zeszłym roku w mediach pojawiła się informacja, że Cher spotyka się z o 40 lat młodszym producentem muzycznym i raperem Alexandrem „AE” Edwardsem, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Mężczyzna bowiem nie cieszył się dobrą sławą ze względu na to, że kiedy był związany z Amber Rose, miał ją zdradzać z wieloma kobietami. Wokalistka zapewniała jednak fanów, że „jest zakochana, ale nie zaślepiona” i dodawała: „Jesteśmy szczęśliwi i nikomu nie przeszkadzamy”. Teraz ujawniła kolejne szczegóły ich związku i podzieliła się radami.

Cherilyn Sarkisian o związku z młodszym partnerem

W listopadzie 2022 roku światło dzienne ujrzała informacja, że Cher (czyli Cherilyn Sarkisian) jest w związku z Alexandrem „AE” Edwardsem, z którym dzieli ją aż 40 lat różnicy. Choć wywołało to kontrowersje, gwiazda nie robi sobie nic z różnicy wieku i wydaje się niezwykle szczęśliwa. – Rozśmiesza mnie i dobrze się razem bawimy. Zrozumiałam, że nigdy nie jest za późno. Pewnie różne statystyki wskazywałyby na to, że taki związek jest skazany na porażkę. Ale jesteśmy razem już od roku i gdyby to miał być tylko rok, to i tak było warto. Jest to dla mnie najlepszy czas – utrzymywała wokalistka kilka tygodni temu w wywiadzie z „People”.

Wiadomo, że artystka poznała o 40 lat młodszego partnera podczas zeszłorocznego fashion weeku w Paryżu. Wspólna znajoma udostępniła raperowi numer do Cher i zaczęli rozmawiać. Po kilku miesiącach byli parą. Teraz piosenkarka w rozmowie z Amelią Dimoldenberg w odcinku „Chicken Shop Date” na YouTube zdradziła, że choć nie zakochała się szybko w owym producencie, to straciła dla niego głowę przez jego wiadomości. – Wyjechałam do Szwajcarii, a on wysłał mi SMS-a: „Dokąd jedziesz?”. Odpowiedziałam: „Jadę do Szwajcarii. Jestem trochę zmęczona”, a on odpisał: „No cóż, odpocznij, kochanie [baby – przyp.red]” z trzema „Y”. Pomyślałam: „On nie zna mnie na tyle dobrze, żeby tak napisać”. Byłam nieco wkurzona. A potem po prostu zaczął do mnie słać SMS-y – wspominała.

Cher podzieliła się swoimi radami

Artystka ujawniła, ze wcześniej radziła swoim znajomym, żeby nie rozpoczynali związków z osobami nie w swoim wieku. – Mówiłam moim przyjaciółkom, żeby nie zakochiwały się w młodszym mężczyźnie, bo jesteśmy za stare. I żeby nie zakochiwały się przez SMS-y – powiedziała. Zdecydowała się jednak sprzeciwić własnym zasadom, ponieważ „Alexander jest po prostu taki wyjątkowy”.

Dziś nie żałuje tej decyzji. Kiedy prowadząca kanał „Chicken Shop Date” zapytała ją w opublikowanym w piątek 1 grudnia odcinku, jaką radę ma dla innych i co każda kobieta powinna zrobić przynajmniej raz w życiu, Cher odpowiedziała: „Umówić się z młodszym mężczyzną”. Później zdobywczyni Grammy – odnosząc się do pozytywnych stron spotykania się z młodszym partnerem – wyznała: „Starsi mężczyźni po prostu już mnie nie lubią”.

Czytaj też:

Tak wygląda unikatowy dom Cher w Malibu. Za 75 mln dolarów możesz mieszkać, jak onaCzytaj też:

Cher odwiedziła Tinę Turner tuż przed jej śmiercią. „Mówiła mi, że jest już gotowa”