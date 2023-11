Znamy ją z „Króliczków Playboya”. Jak wygląda dziś Kendra Wilkinson?

Kendra Wilkinson stała się znana dzięki występowi w reality show „Króliczki Playboya”, w którym pojawiała się w latach 2005-2009. Łącznie zagrała w 82 odcinkach, a w tym czasie jej partnerem był Hugh Hefner, założyciel magazynu erotyczno-publicystecznego „Playboy”. Poznała go w 2004 roku, podczas jego 78. urodzin. Była wtedy jedną z „pomalowanych dziewczyn” – kobiet, które są nagie z wyjątkiem namalowanych na ciele farbami ubrań. Hefner krótko po ich spotkaniu zaprosił ją do rezydencji Playboya i poprosił, aby była jedną z jego dziewczyn.

W 2009 roku Kendra odeszła z willi wydawcy wraz z innymi jego partnerkami – Holly Madison oraz Bridget Marquardt. Jeszcze tego samego roku celebrytka poślubiła gracza Philadelphia Eagles Hanka Basetta, z którym ma dwójkę dzieci i zaczęła kręcić własny reality show „Kendra”. Format emitowany był na kanale E!. Potem nakręciła też kolejne show typu reality, zatytułowane „Kendra on Top”.

Wilkinson oglądać mogliśmy także między innymi w teledyskach Akona „Smack That” czy Nickelback „Rockstar”. Zagrała również epizodyczną rolę w filmie „Straszny film 4” z 2006 roku.

W kwietniu 2018 roku Wilkinson złożyła pozew o rozwód z Hankiem Baskettem. Po tym, jak rozstała się z mężem, w 2020 roku rozpoczęła karierę na rynku nieruchomości. Na początku pracowała w The Agency, należącej do Mauricio Umansky'ego, znanego też z reality show „Real Housewifes of Beverly Hills”. Obecnie współpracuje z agencją nieruchomości Douglasa Ellimana. W listopadzie na kanale Discovery+ emisję rozpoczął serial „Kendra Sells Hollywood”, który już doczekał się dwóch sezonów.

Kendra Wilkinson o depresji: Musiałam ponownie zaufać życiu

W czerwcu tego roku Kendra Wilkinson poinformowała w podcaście „PodcastOne's On Display with Melissa Gorga”, że czuła się bardzo „zagubiona” po rozwodzie ze swoim mężem. Powiedziała, że separacja i reality show, którego była częścią w tamtym czasie, wywołały u niej depresję.

– Wzięłam rozwód, straciłam wszystko, co miałam tj. mój program telewizyjny. Potem wzięłam rozwód i nagle nie miałam też małżeństwa. Musiałam przeprowadzić się do innego, małego domku. Nie rozumiałam, co się dzieje i to wszystko spowodowało, że musiałam przejść intensywne leczenie. Przez lata nie miałam sławy. Nie miałam niczego, co znałam. Nie wiedziałam, kim jestem. Byłam zagubiona – przyznała. – Nie wiedziałam, jak byc szczęśliwą. Moje dzieci dały mi cel – podkreśliła. – Musiałam to rozgryźć i ponownie w coś uwierzyć, zaufać życiu – dodała.

