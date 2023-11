Rojek, Brodka, Mrozu, Bedoes i inni. Posłuchajcie nowego utworu do „Akademii Pana Kleksa”!

GO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski, Bedoes 2115 i Sokół, we współpracy z Hotelem Torino, stworzyli energetyczną, przebojową i zaskakującą wersję legendarnej piosenki „Witajcie w naszej bajce”. „Całkiem Nowa Bajka” to drugi singiel zapowiadający album ze ścieżką dźwiękową do pierwszej części trylogii „Akademia Pana Kleksa”.

– To jest sentymentalna podróż. Oglądałem wszystkie części Pana Kleksa. Miałem też, co istotne, ścieżkę dźwiękową na winylu, więc tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego szczególnie, że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów – mówi Mrozu.

Podobnego zdania jest Artur Rojek, dla którego ten projekt jest świetną przygodą. – Widzę, że biorę udział w czymś pieczołowicie przygotowanym, z dużą wyobraźnią, jakością, z fajnymi gośćmi – podkreślił dyrektor OFF Festiwalu.

IGO, po otrzymaniu zaproszenia do projektu nie zastanawiał się nawet sekundy. – To legendarny film, opowieść, nasze dziedzictwo – mówi.

Singlowi towarzyszy wyjątkowy klip z udziałem wszystkich artystów oraz... Piotra Fronczewskiego, który 40 lat temu stworzył niezapomnianą kreację Ambrożego Kleksa. Wszystkie przychody uzyskane z dystrybucji utworu „Całkiem Nowa Bajka” zostaną przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji One Day. Zobaczcie teledysk i posłuchajcie nowego utworu!

Nowa „Akademia Pana Kleksa”

„Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze.”.. – brzmi opis nadchodzącej produkcji.

W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot, Adę Niezgódkę zagrała Antonina Litwiniak. W filmie pojawia się również Piotr Fronczewski w roli tajemniczego Doktora.

Scenariusz filmu wyszedł spod piór Krzysztofa Gurecznego oraz Agnieszki Kruk. Reżyserem „Akademii Pana Kleksa„ jest Maciej Kawulski.

„Akademia Pana Kleksa” na ekrany kin trafi 5 stycznia. Seanse przedpremierowe wystartują już 25 grudnia.

