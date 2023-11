Sztuczna inteligencja „ożywi” Edith Piaf. Powstaje film z ikoną w głównej roli

Film „Edith” będzie kolaboracją Warner Music Group z Piaf Estate. Akcja 90-minutowej produkcji rozgrywać się będzie w Paryżu i Nowym Jorku od lat 20. do 60. XX wieku. Sama Piaf ma być narratorem obrazu – jej głos zostanie odwtorzony przez sztuczną inteligencje. Film ma pokazywać nieznane dotąd fakty z życia legendy.

„Animacja zapewni współczesne ujęcie tej historii, a fakt, iż uwzględnione zostaną materiały archiwalne, występy sceniczne i telewizyjne, osobiste nagrania i wywiady, zapewni widzom autentyczne spojrzenie na najważniejsze momenty z jej życia” – czytamy w oświadczeniu Warner Music Group.

Jak podaje wytwórnia muzyczna, głos i wizerunek Piaf wygenerowano przy pomocy sztucznej inteligencji, korzystając z setek klipów głosowych i audiowizualnych, aby nadać tej historii autentyczności i emocjonalnego wyrazu.

„Edith” opiera się na oryginalnym pomyśle Julie Veille, a scenariusz napisali Veille i Gilles Marliac.

„Współpraca z Piaf Estate i wprowadzenie jej w XXI wiek była dla mnie absolutnym zaszczytem. Tworząc ten film, ciągle zadawaliśmy sobie pytanie: »Gdyby Edith była z nami, jakie przesłanie chciałaby kierować do młodszych pokoleń?«. Jej historia to opowieść o niesamowitym charcie ducha, pokonywaniu przeciwności i przeciwstawianiu się normom społecznym, aby osiągnąć wielkość – to jest aktualne tak samo dziś, jak i było wtedy. Naszym celem jest to, by wykorzystać wszelką dostępną technologię, aby dzielić się tą ponadczasową prawdą z widzami w każdym wieku” – podkreśliła Veille w oświadczeniu.

Kim była Edith Piaf?

Edith Piaf uznawana jest za jedną z najwybitniejszych francuskich artystek XX wieku i za ikonę francuskiej piosenki. Wykonywała takie utwory jak „La Foule”, „Non, je ne regrette rien”, „La vie en rose”, „Padam Padam”, „Milord” czy „Sous le ciel de Paris”. Znana była nie tylko we Francji – osiągała też spore sukcesy w Stanach Zjednoczonych.

Osiągnąwszy szczyt kariery pomagała ona innych piosenkarzom – w gronie tym byli między innymi Yves Montand, Gilbert Bécaud czy Charles Aznavour, a potem także jej przyszły mąż Marcel Cerdan, który opiekował się artystką aż do jej śmierci.

Piaf zmarła na raka wątrobowokomórkowego 10 października 1963 roku w Grasse. W jej pogrzebie uczestniczyło ponad 40 tysięcy ludzi.

Czytaj też:

Co nowego na Netfliksie? Lista premier tego tygodniaCzytaj też:

Adam Driver rzucił „P***dol się” na EnergaCAMERIMAGE. Jest oświadczenie dyrektora festiwalu