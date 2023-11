Danny Elfman oskarżony o wykorzystywanie seksualne. Kompozytor odpowiada: To złośliwe

Danny Elfman skomponował muzykę do prawie wszystkich filmów Tima Burtona. Był czterokrotnie nominowany do Oscara za muzykę do tytułów takich jak „Obywatel Milk” (2008), „Duża ryba” (2003), „Buntownik z wyboru” (1997) czy „Faceci w czerni” (1997).

Danny Elfman oskarżony

W październiku 2023 roku 47-letnia kobieta z amerykańskiego stanu Maryland wystąpiła z oskarżeniami przeciwko Danny'emu Elfmanowi, zarzucając mu napaść na tle seksualnym, gdy była studentką Nowojorskiej Akademii Filmowej w latach 1997-2002. Pozwała kompozytora i jego firmę Musica de la Muerta. Sprawa toczyć się będzie przed Sądem Najwyższym w Los Angeles.

Pozew złożony przez Jane Doe odzwierciedla wcześniejsze zarzuty stawiane przez kompozytorkę Nomi Abadi w kierunku Elfmana. W lipcu tego roku kobieta poinformowała opinię publiczną, że twórca nie zapłacił części ugody, zawartej w podobnej sprawie w 2018 roku.

Kompozytor Tima Burtona odpowiada

W poniedziałek 6 listopada w sprawie głos zabrał sam Danny Elfman. Kompozytor stwierdził, że nie dopuścił się przemocy na tle seksualnym, nigdy nie stosował niestosownych zalotów i nie dotykał w niewłaściwy sposób powódki.

„Widząc, że jej absurdalne zarzuty nie będą miały żadnego znaczenia w sądzie, powódka i jej prawnicy zdecydowali się rozpocząć kampanię dezinformacyjną, przekazując mediom swoją nieuczciwą skargę na kilka dni przed jej złożeniem do Trybunału lub udostępnieniem jej publicznie na stronie Trybunału akt sprawy” – czytamy w oświadczeniu Camille Vasquez, prawniczki Elfmana. Dodała, w imieniu swojego klienta, że pozew został złożony „złośliwie” w celu „zawstydzenia” kompozytora i wyłudzenia pieniędzy z ugody.

