Caroline Derpieński znalazła się w samolocie z Piotrem Rubikiem. Tak miał się zachowywać

Agata i Piotr Rubikowie wraz ze swoimi córkami Heleną i Alicją w lipcu 2023 roku przeprowadzili się do Miami. Na początku października małżeństwo gościło w programie "Domówka u Dowborów" na kanale YouTube Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Podczas rozowy pojawił się niespodziewanie temat Caroline Derpieński – jeden z internautów napisał, że "biega ona bez majtek" po Miami. W odpowiedzi Agata Rubik stwierdziła, że "najgorsi ci, co bez majtek biegają".

Derpieński szybko odniosła się do sprawy. – Dla mnie ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami, a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie, pracując co chwilę w Kolbuszowie i innych polskich dożynkach, aby opłacić chociaż podstawowe mieszkanie – stwierdziła celebrytka w rozmowie z Pudelkiem.

Caroline Derpieński znalazła się w samolocie z Piotrem Rubikiem. Pokazała zdjęcia

We wtorek 17 października na InstaStory Caroline Derpieński pojawiła się z kolei relacja z lotu samolotem. Jak się okazało, celebrytka znalazła się w podróży tuż obok... Piotra Rubika. Na jednej z fotek napisała, że "tym razem ma na sobie majtki". A potem w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że "nie było dolarsowo".

– Cały czas się na mnie patrzył, ale "dzień dobry" nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać ze nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam. Nie wiem, na jakiej podstawie ona to wywnioskowała, skoro nawet na żywo nigdy się nie widziałyśmy – stwierdziła Derpieński. Dodała też, że Rubik nie pomógł jej z wyjęciem ciężkiego bagażu podręcznego, a ona, w przeciwieństwie do niego, zawsze pomaga wszystkim w potrzebie. – Zero klasy, ogromne gwiazdorzenie. Znowu wrócił do Polski żerować na Polakach, aby zarobić na dożynkach i innych jarmarkach, aby opłacić mieszkanie w Miami. Dożynki w Kolbuszowie soon – podsumowała.

Piotr Rubik i Caroline Derpieński razem w samolocie

Tymczasem na InstaStory kompozytora znalazło się nagranie z lotniska. "Doleciałem już do Warszawy, wszystko w porządku. Jadę już teraz do przedszkola na zajęcia z dziećmi i potem prawie od razu do Białegostoku" – relacjonował Piotr Rubik.

