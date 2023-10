Michael Caine ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Z tych ról go zapamiętamy

Michael Caine, dwukrotny zdobywca Oscara za „Wbrew regułom” (1999) i „Hannah i jej siostry” (1986), ogłosił w rozmowie BBC, że jego najnowszy film „The Great Escaper”, będzie ostatnim w jego karierze.

– Ciągle powtarzam, że odchodzę na emeryturę. Cóż, teraz faktycznie przechodzę – powiedział aktor w rozmowie z BBC Today. – Wymyśliłem sobie, że zagram główną rolę i zbiorę niesamowite recenzje. W czym mógłbym zagrać, żeby to przebić? – pytał, nawiązując do nowego tytułu, w którym się pojawi. – Jedyne, co mogę teraz grać to role 90-latków. No, może 85-latków – żartował. – Nie będę już głównym bohaterem. Nie ma głównych bohaterów w wieku 90. lat. Będziecie mieć młodych, przystojnych chłopców i piękne dziewczęta. Pomyślałam, że będzie to dobry moment – argumentował aktor.

Film „The Great Escaper” opowiada historię Bernarda Jordana, weterana wojennego, który opuścił swój dom opieki na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o tym ani swojej żonie, ani opiekunom. Cel? Wzięcie udział w obchodach 70. rocznicy Lądowania w Normandii. Na ekranie Caine pojawił się u boku Glendy Jackson, zdobywczyni dwóch Oscarów, która zmarła w czerwcu 2023 roku, tuż po tym, jak nakręcony został film.

Najsłynniejsze role Michaela Caine'a

Michael Caine od dziesięcioleci występuje w filmach i serialach – zarówno w telewizji jak na dużym ekranie. W sumie, w ciągu 77 lat kariery, zagrał w 176 produkcjach. Jest uważany za jednego z najlepszych i najzdolniejszych aktorów współczesnych czasów – od lat 60. co najmniej raz na dekadę był nominowany do Oscara. Oto najsłynniejsze role, z których zapamiętamy aktora.

„Zulu” (1964) jako porucznik Gonville Bromhead



Do niewielkiej stacji misyjnej Rorke's Drift w Natalu dociera wieść o nadchodzącej ogromnej armii Zulusów. Dowództwo brytyjskie wydaje rozkaz rozpoczęcia przygotowań do obrony.



„Teczka Ipcress” (1965) jako Harry Palmer



Znany naukowiec zostaje porwany na stacji kolejowej w Londynie. Brytyjski wywiad przydziela tę sprawę Harry'emu Palmerowi.



„Alfie” (1966) jako Alfie Elkins



Alfiego cechuje przemożna potrzeba zdobywania kobiecych serc. To jakby jego druga natura, a kobiety nie potrafią mu się oprzeć.



„Dopaść Cartera” (1971) jako Jack Carter



Gangster Jack Carter wraca w rodzinne strony, by wyjaśnić nagłą śmierć brata.



„Detektyw” (1972) jako Milo Tindle



Arystokrata proponuje kochankowi swojej żony nietypową umowę. Zgodzi się na rozwód pod warunkiem dokonania przez niego kradzieży drogocennych klejnotów.



„Człowiek, który chciał być królem” (1975) jako Peachy Carnehan



Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.



„Hannah i jej siostry” (1986) jako Elliot



W Dniu Dziękczynienia trzy siostry zwierzają się ze swoich problemów życiowych.



„Mona Lisa” (1986) jako Mortwell



George (Bob Hoskins) po wyjściu z więzienia szuka pracy. Znajduje ją jako kierowca Simone (Cathy Tyson), która jest piękną i luksusową call-girl. Kobieta wkrótce pada ofiarą swych własnych gierek, w które wmieszany jest niejaki Mortwell (Michael Caine), a George pakuje się w kłopoty pomagając jej...



„Spokojny Amerykanin” (2002) jako Thomas Fowler



Brytyjski reporter i amerykański agent rywalizują o względy młodej Wietnamki w cieniu I wojny indochińskiej.



Trylogia „Mroczny Rycerz”: „Batman: Początek” (2005), „Mroczny Rycerz” (2008), „Mroczny Rycerz Powstaje” (2012) jako Albert J. Pennyworth



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie. Czytaj też:

