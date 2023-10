Grała Alice w serii „Zmierzch”. Po latach wyjawiła prawdę o koledze z planu

„Zmierzch” to seria powieści Stephanie Meyer, opowiadająca o przygodach Belli Swan, która po przeprowadzce do swojego ojca, mieszkającego w miejscowości Forks, zakochuje się w wampirze Edwardzie Cullenie.

W 2008 roku premierę miał pierwszy film – adaptacja powieści Meyer, a główne role zagrali w nim Kristen Stewart i Robert Pattinson, podobnie jak w kontynuacjach serii. Według książek amerykańskiej aktorki, Edward Cullen miał przyszywane „rodzeństwo” – Rosalie Hale (Nikki Reed), Jaspera Hale'a (Jackson Rathbone), Alice Cullen (Ashley Greene) i Emmetta Cullena (Kellan Lutz).

„Zmierzch”. Ashley Greene kochała się w koledze z planu. Którym?

Alice, w którą wcielała się Ashley Greene, miała w filmie 240 lat, a jej darem było to, że widziała, co może wydarzyć się w przyszłości (jej wizje były subiektywne). Ukochanym Alice był Jasper. W swoim podcaście Greene wyznała teraz, że od początku zdjęć do pierwszego filmu z sagi „Zmierzch”, podkochiwała się w Jacksonie Rathbone. Zarówno Greene, jak i Rathbone, wystąpili we wszystkich pięciu filmach „Sagi Zmierzch” od 2008 do 2012 roku: „Zmierzch”, „Księżyc w nowiu”, „Zaćmienie”, „Przed świtem: część 1” i „Przed świtem: część 2”.

– Podczas kręcenia filmu bardzo się zakochałam w Jacksonie Rathbone – powiedziała Greene w najnowszym odcinku podcastu „The Twilight Effect”, który prowadzi wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Melanie Howe. – Przy naszym pierwszym spotkaniu pomyślałam: ten koleś jest prześlicznym dżentelmenem z Południa – wspominała Greene. – Pomyślałam: „Och, OK, podoba mi się”. Śpiewa, nauczył mnie tańczyć swingowo. Miał być moją życiową miłością na ekranie, a ja pomyślałam: „To będzie łatwe” – przyznała.

Greene powiedziała, że Rathbone „musiał wiedzieć o jej uczuciach”, jednak najwyraźniej nie był nią zainteresowany. – Nie rozwinęłam też umiejętności tworzenia chemii na ekranie i oddzielania tego od prawdziwego życia – powiedział Greene, dodając, że było to „nieszkodliwe zauroczenie”.

Tych, którzy mają jeszcze nadzieję, że ta historia się rozwinie, musimy zasmucić. Ashley Greene w 2018 roku wyszła za mąż za przedsiębiorcę Paula Khoury’ego. Mają wspólnie córkę Kingsley Rain Khoury. Zobaczcie w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się aktorka.

Galeria:

Grała Alice w „Zmierzchu”. Jak wygląda dziś Ashley Greene?Czytaj też:

Przegapiłeś odcinek „Nasz nowy dom”? Obejrzyj zdjęcia po remoncie. Tak zmienił się domCzytaj też:

Błędy w serialu „The Crown”. Jak było naprawdę?