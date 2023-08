Żona Bruce'a Willisa przyznała, że „nie jest z nią dobrze”. Pokazała emocjonalne nagranie

W marcu 2022 roku rodzina 68-letniego Bruce'a Willisa poinformowała w mediach społecznościowych, że zmaga się on z afazją i w związku z ciężkim stanem zdrowia kończy karierę aktorską. W lutym 2023 roku jego bliscy oświadczyli, że choroba postępuje i stwierdzono u niego nieuleczalną formę demencji — otępienie czołowo-skroniowe.

Gwiazdor jest w coraz gorszym stanie. Niestety, obecnie medycyna nie jest na tyle rozwinięta i nie ma lekarstwa na jego chorobę. Nie ma też sposobu, by zatrzymać otępienie czołowo-skroniowe lub zmniejszyć jego skutki. Niedawno okazało się, że hollywoodzki gwiazdor przestał rozpoznawać twarze bliskich osób, m.in. własnej matki. To nie wszystko – pojawiły się też nowe objawy. Aktor zaczął być agresywny.

Demi Moore opiekuje się byłym mężem

Mimo to najbliższe osoby z otoczenia aktora są przy nim cały czas. Bruce Willis był dwukrotnie żonaty. Aktor w 1987 roku poślubił Demi Moore. Para ma wspólnie trzy córki: Rumer Glenn Willis (ur. 1988), Scout LaRue Willis (ur. 1991) i Tallulah Belle Willis (ur. 1994). Chociaż w 2000 roku Willis i Moore wzięli rozwód, wciąż pozostają w bardzo bliskich kontaktach. Od 2009 roku aktor jest mężem Emmy Heming, z którą ma dwie córeczki: Mabel Ray (ur. 2012) i Evelyn Penn (ur. 2014). Obecnie obie matki jego dzieci biorą aktywny udział w jego życiu i bardzo mu pomagają. Demi Moore niedawno przyznała, że wprowadziła się do byłego partnera.

Żona Bruce'a Willisa pokazała emocjonalne nagranie

Druga żona artysta raz na jakiś czas informuje fanów, w jakim stanie jest gwiazdor. Teraz opublikowała pełne emocji nagranie, w którym wyznała, że „nie jest z nią dobrze”. Podkreśliła, że codziennie próbuje dać z siebie wszystko, ale mimo to nie zawsze się jej to udaje. – To nie jest najlepsze życie, jakie mogłam sobie wymarzyć, ale każdego dnia podejmuję wysiłek, by żyć najlepiej, jak potrafię — powiedziała.

W dalszej części Emmy Heming zaapelowała do osób, które tak jak ona opiekują się chorymi bliskimi. Podkreśliła, że jeśli opiekunowie nie zadbają o siebie samych, to ich podopieczni szybko wyczują frustrację z ich strony. – Wiem, że wasze dni są stresujące i ciężkie. Chcę tylko, żebyście zatrzymali się na minutę i pozwolili sobie na odszukanie czegoś pięknego – dodała.

