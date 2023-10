Organek kolejną gwiazdą MTV Unplugged. „Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy”

Po wyjątkowym koncercie Mroza, MTV Polska szykuje kolejną edycję kultowej muzycznej serii. Już 17 października w ramach cyklu „MTV Unplugged” wystąpi zespół Ørganek. Bilety na koncert są już dostępne.

Kolejny wykonawca w polskiej wersji MTV Unplugged

Tomasz Organek, Adam Staszewski, Robert Markiewicz i Tomasz Lewandowski od 2013 roku tworzą zespół Ørganek. Dzięki swojej twórczości zyskali popularność wśród fanów oraz przychylność krytyków. Artyści otrzymali wyróżnienia za swoją działalność w postaci dwóch platynowych płyt za albumy „Głupi” i „Czarna Madonna”. Ørganek to także twórcy wspaniale przyjętego albumu „Ocali Nas Miłość”, nagranego na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzycy mają na swoim koncie trzy statuetki Fryderyka w kategorii „ALBUM ROKU ROCK”, „PIOSENKA ROKU”, „PRODUKCJA MUZYCZNA ROKU”. Ostatni album zespołu, „Na razie stoję, na razie patrzę”, został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, a grupa od lat występuje z powodzeniem na wszystkich najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce.

Poza aktywnością muzyczną zespół od lat angażuje się w wiele akcji społecznych, m.in. współtworzył „Mapę wsparcia” dla osób będących w kryzysie psychicznym we współpracy z fundacją „Człowiek”, zaangażował się w sadzenie drzew w ramach projektu „Ørganek w Nowym Świecie” oraz stworzył niezwykły projekt „ØNA” na rzecz kobiet w Polsce, za który otrzymał nagrodę „Superbohaterka” pisma Wysokie Obcasy. Tomasz Organek, lider zespołu, z sukcesami pełnił funkcję kierownika muzycznego podczas dwóch edycji festiwalu Żywiec Męskie Granie w latach 2016 i 2017 i jest laureatem wielu prestiżowych nagród artystycznych m.in. „Mistrz Mowy Polskiej”.

Organek na wyjątkowym koncercie

Koncert „MTV Unplugged Ørganek” to pewnego rodzaju zwieńczenie dekady obecności zespołu na polskiej scenie, mocno naznaczonej tekstami, kompozycjami i osobowością lidera Tomasza Organka. Uczestnicy wydarzenia mogą się spodziewać miszmaszu gatunków, jazzowej sekcji dętej oraz ukochanego przez Tomasza cygańskiego manouché rodem z międzywojennego Paryża.

– Zaproszenie do udziału w tym cyklu to niezwykła radość i wyróżnienie ze strony MTV. To również niejaki pretekst i wyjątkowa okazja do świętowania dekady działalności zespołu. Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy i mocnych wzruszeń, wprost przeciwnie, słuchacz, widz, będzie w stanie dotknąć istoty muzyki naszego zespołu. Najbardziej jestem dumny z nowych aranży, takich z pogranicza stylów, jazz, muzyka literacka, rock, manouché, trochę jest w tym jakiegoś kabaretu, może burleski – mamy nasze lata dwudzieste. Moda, teatr, nic tylko otwierać butelki z szampanem, grać i tańczyć do rana – komentuje nadchodzące wydarzenie Tomasz Organek.

Znamy szczegóły koncertu Organka na MTV Unplugged

Koncert „MTV Unplugged Ørganek” zostanie nagrany 17 października 2023 roku w Teatrze Sabat w Warszawie. Pełny zapis koncertu emitowany będzie na antenach MTV Polska i Canal+. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.

Zespół zaplanował również trasę koncertową, której ogłoszenie nastąpi 11.10.2023 roku. Trasa odbędzie się w okresie styczeń – kwiecień 2024 w prestiżowych salach koncertowych w całej Polsce.

