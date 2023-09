Katarzyna Bosacka po raz pierwszy o rozstaniu z mężem. „W trzy miesiące schudłam 14 kg”

Przypomnijmy, 10 sierpnia 2023 roku serwis Plejada, powołując się na własnego informatora, przekazał informację, że Katarzyna i Marcin Bosaccy, rozstali się. Anonimowy informator podał, że senator wyprowadził się z domu już miesiąc wcześniej, do innej kobiety.

Dziennikarka, znana z takich programów jak „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”, „Salon piękności”, a także „DeFacto Bosacka” oraz senator i były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki pobrali się w kwietniu 1997 roku. Mają wspólnie czwórkę dzieci: 25-letniego Jana, 21-letnią Marię, 19-letnią Zofię i 10-letniego Franciszka.

„Nie zamierzam komentować w jakikolwiek sposób w mediach tej trudnej, dla mnie i mojej rodziny, sytuacji. To moje jedyne i ostateczne oświadczenie w tej sprawie” – podała w sierpniu Bosacka. Z kolei jej mąż stwierdził, że nie będzie komentował całej sytuacji i dodał, że dochodzi do „niepotrzebnej sensacji”.

Bosacka o rozstaniu z mężem: Wszystko wydarzyło się tak nagle

Teraz Katarzyna Bosacka udzieliła wywiadu dziennikowi „Fakt”. – Staram się być bardzo dzielna. Oczywiście, wiem, że dam radę i idę do przodu. Wakacje już były. Jednak jak łatwo się domyślić były one bardzo trudne, więc nie były wakacjami, bo wszystko wydarzyło się tak nagle. Teraz jednak ogarniam pracę, dzieci i samą siebie w takim sensie, żeby dobrze się czuć i mieć czas dla siebie – przekazała dziennikarka.

Bosacka przyznała, że w tym trudnym czasie, bardzo ważna stała się dla niej aktywność fizyczna. – Schudłam 14 kilo w niecałe 3 miesiące. Ale nic na to nie poradzę, tak reaguje mój organizm na stres. Nie ma co tutaj ukrywać – przekazała. Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie po tylu latach się rozstają i potem już tylko dowiedzenia i cześć. To cały czas się kotłuje przez wszystkie miesiące, a nawet lata. Tak to jest – wyjaśniła, dodając, że teraz stara się „nie myśleć o negatywnych rzeczach”.

