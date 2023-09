Zdjęcia z remontu mieszkania Elżbiety Dmoch. Fundacja dziękuje darczyńcom

Elżbieta Dmoch to wokalistka i flecistka, która początkowo występowała w zespole rockowym Nieznajomi, a następnie w kapeli Warszawskie Kuranty. Później, z Januszem Krukiem, z którym tworzyła drugi z tych zespołów, założyła Dwa plus jeden. W składzie zespołu znalazł się również Andrzej Rybiński, zastąpiony później przez Andrzeja Krzysztofika, a następnie Cezarego Szlązaka. Grupa stworzyła hity „Windą do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat”, „Wstawaj szkoda dnia” czy „Iść w stronę słońca”.

W 1973 roku Dmoch i Kruk wzięli ślub. Mężczyzna zmarł na zawał serca w 1992 roku. Po raz ostatni Dmoch wystąpiła w 2002 roku w Łomży, wykonując największe przeboje 2 plus 1. Później przeprowadziła się z Warszawy do wsi Gładków w gminie Tarczyn. Piosenkarka unikała rozgłosu.

Remont mieszkania Elżbiety Dmoch

W 2021 roku media zaczęły informować o problemach ze zdrowiem artystki. Dmoch chorowała na koronawirusa, a lekarze długo walczyli o jej życie. Potem dostała zapalenia płuc. I chociaż w grudniu 2022 roku artystka czuła się już całkiem dobrze, warunki w jakich mieszkała, pozostawiały wiele do życzenia. Polska Fundacja Muzyczna kupiła artystce telefon komórkowy, grzejnik olejowy, chodzik i małe radio. Wolontariuszom udało się też przekonać Dmoch do remontu jej mieszkania. Środki jednak szybko się kurczyły.

„Aktualnie w mieszkaniu trwa całkowity remont łazienki i kuchni, z wymianą wszystkich mebli i urządzeń, z położeniem podłóg z terakoty i glazury. Wszystko to Elżbieta Dmoch finansuje samodzielnie z dawnych oszczędności, bo nie byłoby to możliwe ze skromnej emerytury. Pieniądze nikną jednak w zastraszającym tempie. Już teraz widzimy, że nie wystarczy ich na dokończenie remontu w skali, jaka dla utrzymania zdrowia Pani Eli, jest niezbędna i rekomendowana przez lekarzy” – pisała fundacja pod koniec sierpnia.

Jednocześnie informowała, że artystka „wcześniej nigdy nie zgodziła się na akcję pomocową”. „Nigdy nie prowadziliśmy dla niej żadnej zbiórki, choć wielokrotnie ją do tego namawialiśmy” – podała. Kiedy jednak ludzie dowiedzieli się o problemach artystki, sami zaczęli wpłacać pieniądze na konto fundacji z dopiskiem „dla Eli”.

W sierpniu Polska Fundacja Muzyczna podawała, że potrzebuje jednak pomocy w dokończeniu remontu – została wtedy uruchomiona internetowa zbiórka.

„Chcemy oprócz podłóg w łazience i kuchni, wszędzie wymienić niezdrowe płytki pcv, na łatwą w utrzymaniu czystości terakotę, chcemy pomalować całe mieszkanie a nie tylko dwa pomieszczenia. Ela musi mieć nową szafę na wymiar, bo stara się rozpadła, stara wanna zardzewiała. Chętnie też zakupimy, lub przyjmiemy dla Eli w darze, nowe rzeczy, w miejsce starych i rozpadających się. Potrzebujemy wersalki, 3-4 krzeseł (może z małym stołem?), marzymy o fotelu terapeutycznym z rozkładanym oparciem – bardzo by się przydał na schorowany kręgosłup Elżbiety” – wymieniali we wpisie wolontariusze.

Dzięki darczyńcom, remont u Dmoch został rozszerzony

Z nowego ich postu wynika, że dzięki wpłatom ludzi, udało się rozszerzyć remont mieszkania Dmoch. Terakota pojawi się jednak w całym mieszkaniu, udało się też kupić wannę, dostosowaną do potrzeb artystki. „I odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania – tak, jak tylko remont zostanie ukończony – będziecie mogli zobaczyć jego efekty” – czytamy.

Zobaczcie fotki z remontu mieszkania Elżbiety Dmoch:

