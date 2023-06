Filip Chajzer nie wraca do TVN i zaczyna nową pracę. „Będę biegał ze szmatą”

Kiedy TVN ogłosił, że zwalnia z „Dzień Dobry TVN” pięć osób – Małgorzatę Ohme, Małgorzatę Rozenek-Majdan, Agnieszkę Woźniak-Starak, Andrzeja Sołtysika i Annę Kalczyńską, fani programu od razu zaczęli pytać, co dalej z Filipem Chajzerem. W czasie przetasowań w porannym formacie, dziennikarz był na urlopie zdrowotnym, dlatego nie było jasne, czy zobaczymy go jeszcze w "Dzień Dobry TVN" czy nie wróci już do produkcji.

Filip Chajzer otwiera własną knajpę

Teraz Chajzer wyjaśnił w rozmowie z „Faktem”, że nie rozstaje się na dobre z „Dzień Dobry TVN”, jednak nie będzie pojawiał się w najbliższych miesiącach na wizji. Teraz dziennikarz postanowił spełnić jedno ze swoich marzeń.

– Pracuję nad otworzeniem knajpy, śniadaniowni. Spełniam swoje romantyczne marzenie, nawet nie nastawiam się na jakiś wielki zysk, bo to wróżenie z fusów. Chciałbym mieć takie swoje miejsce, do którego mógłbym zaprosić ludzi. Mam po prostu taką potrzebę przytulenia kogoś i poczęstowania czymś dobrym – przekazał.

Jak wyjaśnił Chajzer, w celach zawodowych często odwiedza Miami, a tam podpatrzył pewne rozwiązania – knajpy połączone z piekarnią. – I tak będzie u mnie. Będziemy też robić pieczywo, takie rzemieślnicze z prawdziwej polskiej mąki, bez żadnych dziwnych dodatków. Znalazłem już fantastycznego piekarza z Olecka, Misiek ma swój własny młyn i sprawdzoną mąkę – wyjaśnił.

Dziennikarz zapewnił, że będzie spędzał w tym miejscu wiele czasu. – Będę kelnerem i będę biegał ze szmatą. Chcę, by to miejsce stało się takim punktem, gdzie będą zaglądać nie tylko Warszawiacy, ale i turyści – podał. – Obsłużę każdego, poopowiadam i gość będzie mógł ruszyć dalej. A potem wrócić na wieczór, bo będziemy otwarci do godz. 23 – dodał dziennikarz.

