Grała Natalkę w „M jak miłość”. Marcjanna Lelek uderza w TVP, wspominając swoją pracę

Wszyscy znamy ją jako Natalkę Mostowiak z „M jak miłość”. Marcjanna Lelek dorastała na oczach całej Polski, przez 16 lat grając w produkcji TVP. W 2020 roku ogłosiła, że odchodzi z serialu, aby skupić się na rozwijaniu pasji do reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi.

„Coming out” Marcjanny Lelek

Lelek jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 42 tysiące osób. Chętnie dzieli się swoim życiem, nowymi projektami, podróżami i związkami. W kwietniu 2022 roku dokonała „coming outu”, pisząc, że od pół roku spotyka się z dziewczyną.

W długim wpisie aktorka przekazała, że dotychczas spotykała się tylko z chłopcami i nie spodziewała się, że może się jej to przydarzyć. „W końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma” – przyznała. Lelek zapewniła, że ma to szczęście, iż żyje wśród tolerancyjnych i otwartych ludzi, więc nie usłyszała jeszcze żadnego złego słowa na temat swojego związku – zarówno od rodziny, jak i od przyjaciół.

Grała Natalkę w „M jak miłość”. Uderza w TVP

Teraz Lelek po raz kolejny postanowiła zwrócić się do swoich fanów, którzy – jak się okazuje, wciąż pytają jej, czy wróci do „M jak miłość”. Aktorka postawiła sprawę jasno, odpisując: „Słuchajcie: nigdy”.

„Właśnie kończę trzeci rok reżyserii w Łodzi i dobrze mi tu, więc jeśli będzie halo, że Natalka wraca, to nie będę to ja, będzie to inna aktorka, która tę rolę dostanie, a ja tutaj, po tej stronie kamery, po której zawsze chciałam stać, będę wyczekiwać na moment, kiedy moje nazwisko będzie kojarzyć się z mądrymi i czułymi filmami i walką o równość, a nie homofobiczną telewizją” – zaznaczyła.

