Agnieszka Woźniak-Starak o odejściu ze śniadaniówki TVN. Zdradziła, czyja to decyzja

Od kilku dni temat zwolnienia czołowych prezenterów Dzień Dobry TVN jest szeroko komentowany w mediach. Wśród celebrytów bez angażu w śniadaniówce znaleźli się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik czy Agnieszka Woźniak-Starak. Ta ostatnia szczerze przyznała, że odejście nie było jej pomysłem.

„Dzień Dobry TVN” bez ważnych prezenterów

„Dzień dobry TVN” prowadziły od kilku lat duety: Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński, Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Marcin Prokop i Dorota Wellman, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik oraz Małgorzata Ohme i Filip Chajzer. Teraz telewizja postanowiła pożegnać aż pięciu z nich.

Ogromne zmiany w „Dzień Dobry TVN”

Z „Dzień Dobry TVN” i całej telewizji odchodzą Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. W oświadczeniu stacja podziękowała im za „wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka".

„Życiowych sukcesów” TVN życzy też Małgorzacie Rozenek-Majdan, informując przy tym, że otrzyma ona niebawem nowy program w telewizji. Podobnie będzie też z Agnieszką Woźniak-Starak, na którą – jak podano – czeka nowy format, ale też rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych.

Fani „Dzień Dobry TVN” rozczarowani odejściem Woźniak-Starak. Zdradziła, czyja to decyzja

To wyjątkowo nie podoba się fanom, którzy nie ukrywają tego w komentarzach. Wielu z internautów dało upust emocjom i podkreśliło, że bez tych twarzy nie zamierzają już oglądać „Dzień Dobry TVN”. Jedną z nich była kobieta, której także w komentarzu odpowiedziała Agnieszka Woźniak-Starak. Na prywatnym profilu dziennikarki napisała: Dlaczego nie będzie pani w „Dzień Dobry TVN”? Zawsze czekałam na poranki z panią. Jest pani nietuzinkową osobą. Żal i ogromny smutek.

To nie umknęło byłe dziennikarce „Dzień Dobry TVN”. Prezenterka szybko podkreśliła, że nie była to jej decyzja. „Prawda jest taka, że każdy szef ma prawo decydować o tym, z kim chce pracować, a mnie nie pozostaje nic innego, jak tę decyzję uszanować. Ja akurat lubię wychodzić ze strefy komfortu, bo to działa bardzo motywująco” – czytamy.

