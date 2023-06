Kacper Kuszewski miał sławnego ojca. Mało kto wie, że on także był aktorem

Kacper Kuszewski 21 czerwca 2023 roku kończy 47 lat. Aktor, który głównie jest znany z roli „M jak miłość”, ma na swoim koncie także inne produkcje. Mimo że udziela się medialnie, to wielu rzeczy o nim nie wiemy.

Kacper Kuszewski miał znanego ojca

Kacper Kuszewski urodził się w 1976 roku w Słupsku. Mało kto jednak wie, że już wtedy jego ojciec był popularnym aktorem. Jarosław Kuszewski był gwiazdą kina w latach 60. Zagrał m.in. w filmach „Pigułki dla Aurelii”, „Zimowy zmierzch”, „Matka Joanna od Aniołów” czy „Giuseppe w Warszawie”. Później postanowił stanąć po drugiej stronie kamery i skończył Wydział Reżyserski PWST w Warszawie.

Kacper Kuszewski zawdzięcza talent i... trzy imiona

Następnie Kuszewski razem z rodziną przeniósł się do Opola, a później do Słupska, gdzie powitał na świecie swojego syna. W jednym z wywiadów serialowy Marek z „M jak miłość” zdradził, że dzięki ojcu ma aż trzy imiona: Kacper Melchior Baltazar.

– Był taki szczęśliwy, że urodził mu się syn, że postanowił nazwać go po królewsku. Musiał jeszcze jakoś zbałamucić panią w urzędzie stanu cywilnego, bo wtedy — o ile wiem — to było niezgodne z prawem. Można było mieć tylko dwa imiona, ale ojciec tak załatwił, że miałem trzy – powiedział w rozmowie z „Gazetą”.

Gwiazdor przyznał, że go to cieszy. – To jest moja wielka duma i w sumie niezła heca. Wszyscy mają uciechę, kiedy zdradzam, jak mam naprawdę na imię – podkreślił.

Kacper Kuszewski zdecydowanie odziedziczył talent po ojcu. Jarosław Kuszewski był związany z Teatrem Bałtyckim w Koszalinie, Teatrem im. J. Szaniawskiego w Płocku, Teatrem Dramatycznym w Gdyni i Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Zmarł 27 lipca 2016 roku.

