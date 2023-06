„Pan Hos” nie żyje. Andrzej Hermanowicz miał 51 lat

Informację o śmierci Andrzeja Hermanowicza, znanego też jako Pan Hos, przekazała we wzruszającym wpisie stacja Polsat.

„Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość: prosto z Bieszczad na niebieskie połoniny powędrował Andrzej Hermanowicz, czyli legendarny Pan Hos. I choć ta bieszczadzka historia dobiegła końca, to nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje w ludziach pamięć o nim. A my pamiętamy. Panie Hos, do zobaczenia” – czytamy.

Już wiadomo, że pogrzeb Andrzeja Hermanowicza odbędzie się 21 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w Polanie, jego rodzinnej miejscowości. Przyczyna śmierci 51-latka nie została podana.

Andrzej Hermanowicz. Kim był?

Andrzej Hermanowicz był jednym z najbardziej lubianych uczestników programu dokumentalnego „Drwale i inne opowieści Bieszczadu”, który nadawany jest na Polsat Play od 2015 roku. Fani formatu często odwiedzali Polanę, gdzie mieszkał. Był osobą gościnną, często spędzał z nimi czas, robił sobie z nimi zdjęcia.

Pana Hosa w mediach społecznościowych żegna masa ludzi. Takie wspomnienia o nim zamieszczają:

„Drwale i inne opowieści Bieszczadu”

Serial dokumentalny „Drwale i inne opowieści Bieszczadu” stworzyli Irena oraz Jerzy Morawscy, czołowi polscy reportażyści. "Smolarze, drwale – ludzie niepokorni i twardzi. Czasem szukają azylu przed sądami, nieudanymi związkami lub alimentami. W surowych wciąż jeszcze Bieszczadach znajdują schronienie. By nie umrzeć z zimna, żalu czy rozpaczy niekiedy zatracają się w alkoholu, ale przede wszystkim wykonują niebezpieczny i wyczerpujący zawód. Bajeczny świat męskiego życia na łonie natury, z dala od cywilizacji – czy to naiwna wiara w legendę czy odbycie pokuty za dotychczasowe grzechy życia?" – brzmi opis serii.

