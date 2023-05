Elżbieta Romanowska debiutuje w „Nasz Nowy Dom”. Reakcje widzów? Nie jest dobrze

W poniedziałek 15 maja na planie „Nasz Nowy Dom” zagościła po raz pierwszy Elżbieta Romanowska, w roli nowej prowadzącej format. Aktorka spotkała się między innymi z Maciejem Pertkiewiczem i niezawodną ekipą Przemysława Oślaka.

– Jest we mnie wiele emocji, od ekscytacji po stres czy sobie poradzę. Na szczęście ten stres działa na mnie motywująco. Cieszę się, że jestem częścią wspaniałej ekipy, działającej w tak słusznej sprawie – mówi Ela Romanowska. – „Nasz nowy dom” to program, który realnie zmienia życie ludzi i daje nadzieję tym, którym niejednokrotnie jej zabrakło. Cieszę się, że mogę w tych ważnych momentach towarzyszyć potrzebującym rodzinom. To ich poruszające, często bardzo trudne historie są głównymi bohaterami produkcji – podkreśla nowa prowadząca.

Widzowie programu: Pani Kasia to jest PANI KASIA i nikt jej nie zastąpi

Jak na Elżbietę Romanowską w programie reagują jego fani? Nieco na ten temat dowiedzieć się możemy z facebookowego profilu programu.

„Bardzo lubię Panią Elę i życzę jej jak najlepiej, ale Pani Kasia to jest PANI KASIA i nikt jej nie zastąpi”; „Nie prorokujmy i nie porównujmy. Życzmy Pani Eli super prowadzenia”; „Życzę jej powodzenia, bo wydaje się sympatyczną kobietą. I jeszcze ma ciężko, bo weszła na miejsce Pani Kasi, której się zastąpić nie da i teraz każdy będzie robił porównania”; „Z całym szacunkiem dla Pani Eli, ale bez Kasi Dowbor to już nie jest i NIGDY nie będzie ten sam program”; „Czyli koniec z oglądaniem Nasz Nowy Dom. Ech a tak fajnie się oglądało”; „Bardzo szkoda, że nie ma Pani Kasi jako prowadzącej. Nikt jej nie zastąpi”; „Jakoś tak nie wiem, dziwnie jednak. W takich programach nie zmienia się prowadzących, takie jest moje zdanie” – czytamy.

Premierowe odcinki 21. sezonu programu „Nasz nowy dom” zobaczymy już jesienią 2023 roku w Polsacie.

