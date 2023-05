Internauci miażdżą żonę Modesta Amaro. „Ty masz sumienie, kobieto?”

Agnieszka i Wojciech Modest Amaro słyną z podkreślania swojej wiary. Kucharz pochwalił się już, że na swojej posesji ma prywatną kaplicę, głośno też było o konkretnym momencie nawrócenia gwiazdora. Właściciel kilku restauracji przyznał, że jego życie zupełnie się zmieniło, kiedy jego ukochana została uzdrowiona.

Żona Modesta Amaro pokazała, jak dzieci bawią się żywą rybą. Internauci byli bezlitośni

Teraz internauci zarzucili małżeństwu brak konsekwencji w poglądach. Agnieszka Amaro pokazała nagranie, jak dwójka ich dzieci bawi się żywą rybą, którą wcześniej wyciągnęli z wiaderka z wodą. Chłopcy są przy tym w świetnym nastroju i głośno się śmieją.

Materiał pojawił się w relacji, więc po 24 godzinach zniknął, ale obserwatorzy byli czujni. W komentarzach pod ostatnią fotografią celebrytki zawrzało, tym bardziej że podpis dotyczył Wielkanocy. „Taka pani religijna, a nie wie, że znęcanie się nad zwierzętami to grzech. Umieszcza filmik, jak dzieci znęcają się nad rybą. W tym wieku dzieci już powinny wiedzieć, że zwierzęta, a także ryby to nie zabawki, one odczuwają wielki ból przy każdym takim dotyku. Naiwnie wierząca, że pójdzie do nieba. Nie po drodze wam” – napisała jedna z internautek.

To jednak niejedyny głos, który skrytykował żonę Modesta Amaro. „Serio? Ryba wyciągana z wody dla zabawy? Ty masz sumienie, kobieto?” – dodał inny obserwujący. Plotek postanowił poprosić o komentarz główną zainteresowaną. Celebrytka podkreśliła, że zwierzęciu nic się nie stało. – Dziękuję za troskę, ale zapewniam, że ryba nie cierpiała i została wrzucona do stawu – wyznała.

