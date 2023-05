Szukasz dobrych dokumentów o gwiazdach? Mamy kilka podpowiedzi

„Ed Sheeran: Muzyka i cała reszta” to nowy serial oryginalny Disney+, w którym brytyjski piosenkarz po raz pierwszy otwiera drzwi do swojego życia prywatnego i szczerze opowiada o tematach, które inspirują go do tworzenia muzyki. To także okazja do obejrzenia wcześniej niepublikowanych osobistych archiwów i występów.

Produkcja ujawnia bardziej osobistą stronę brytyjskiego piosenkarza, a także to, jak życiowe doświadczenia ukształtowały go jako artystę. W każdym z czterech odcinków serialu Sheeran zmierzy się z tematami i emocjami, które są dobrze znane większości ludzi. W serialu można również zobaczyć, jak powstawały przeboje artysty, które zdobywały szczyty list przebojów.

Jakie jeszcze muzyczne produkcje znajdziemy w Disney+?

W Disney+ na fanów muzyki czeka więcej porywających produkcji – między innymi „Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)”. W materiale, oprócz muzycznych występów światowej gwiazdy, pojawią się również ekskluzywne wywiady, które odbyły się w słynnym domu w Los Angeles, gdzie kiedyś mieszkał Frank Sinatra. To właśnie w tym budynku Miley Cyrus nakręciła oficjalny teledysk do utworu „Flowers”.

Kolejny dokument to produkcja upamiętniająca dziewięć dekad działalności Abbey Road Studios, najsłynniejszego i najdłużej funkcjonującego studia nagraniowego na świecie. W filmie „Gdyby ściany mogły śpiewać” widzowie znajdą wypowiedzi artystów, producentów, kompozytorów, realizatorów dźwięku i obsługi studia, którzy opowiadają o tym, jak odnaleźli swój muzyczny język i stworzyli społeczność.

„Bono&The Edge: A Sort of Homecoming z Dave’em Lettermanem” to idealna propozycja nie tylko dla miłośników grupy U2. Dokument przedstawia wyjątkowe nagrania i wywiady, w których muzycy rozmawiają o procesie tworzenia piosenek i o tym, co było inspiracją ich największych hitów. To jednocześnie historia o jednej z najbardziej niesamowitych przyjaźni w historii rock and rolla.

Koncerty do obejrzenia na DIsney+

Kolejne propozycje do sprawdzenia mają nieco bardziej koncertową wersję. Pierwszy tytuł to „Elton John: Koncert na żywo z Dodger Stadium”. Jest to zapisek występu muzycznej ikony podczas jego ostatniego występu w Ameryce Północnej na Dodger Stadium. Na scenie pojawiły się także zdobywczynie nagrody GRAMMY – Dua Lipa, Kiki Dee i Brandi Carlile, które oddały hołd muzykowi i jego artystycznemu dorobkowi. Drugi tytuł należy do Billie Eilish, która w Disney+ pojawia się z koncertem „Happier than ever: A Love Letter to Los Angeles”. Na legendarnej scenie Hollywood Bowl artystka zaprezentowała w intymnej aranżacji wszystkie utwory ze swojego najnowszego albumu „Happier Than Ever”.

Nie tylko klasyki

W różnorodnej bibliotece Disney+ znalazły się również produkcje dla słuchaczy K-popu czy hip-hopu. „Hip Hop Uncovered” to sześcioodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada 40-letnią historię tego gatunku oraz zgłębia paradoks jego amerykańskiej kryminalizacji i fascynacji kulturą ulicy, która go stworzyła i nadal w nim istnieje. Zamiast opowiadać historię hip-hopu odgórnie, „Hip Hop Uncovered” traktuje ją od dołu, pokazując przemilczaną dotąd historię o tym, w jaki sposób amerykańska ulica pomogła przekształcić kulturę hip-hopu będącą wyrazem buntu i walki o przetrwanie w jeden z głównych gatunków muzycznych.

Fanów K-popu szczególnie zainteresuje dokument „j-hope IN THE BOX”, o jednym z członków najpopularniejszej koreańskiej grupy muzycznej, BTS. Dokument pozwala bliżej poznać J-Hope’a, który jako pierwszy koreański muzyk wystąpił na głównej scenie największego na świecie festiwalu muzycznego „Lollapalooza” w Chicago.

Pozostając przy K-Popie, warto wspomnieć o koncercie „BTS w LA: Zapraszamy na scenę”. Jest to nagranie występu na SoFi Stadium w Los Angeles, gdzie artyści wykonali m.in. takie utwory jak „On” czy „Permission to dance”, na które czekała rzesza fanów.

