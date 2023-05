Gawliński, Szapołowska czy Górniak. Które z gwiazd nie mają matury?

Jest wiele gwiazd, które wcześniej niż zdobyły sławę, porzuciły szkołę. Kilkoro z nich nie ma nawet matury. Do tego grona należy Grażyna Szapołowska, która wyznała kiedyś, że nie dopuszczono jej do egzaminu dojrzałości ze względu na to, że zbyt dużo wagarowała. Natomiast Szymon Majewski próbował swoich sił, ale test z matematyki był powyżej jego możliwości.

Gwiazdy, które porzuciły szkołę dla kariery

Maciej Maleńczuk nigdy nie należał do pokornych osób. Już w szkole podstawowej musiał kilka razy zmieniać placówkę, i mimo że ostatecznie wybrał liceum zawodowe, to nie wytrwał do końca. Artysta wolał grać na ulicy i nie narzekał na brak publiczności. Karierę nad edukację postawiła też Edyta Górniak. Diva polskiej estrady nie podeszła do egzaminu dojrzałości, bo była wtedy z musicalem „Metro” na Broadwayu.

W takiej samej sytuacji był Robert Gawliński, który skończył szkołę średnią, ale stwierdził, że matura nie będzie mu w życiu potrzebna. Fakt, że na podobny krok zdecydowała się Agnieszka Chylińska, chyba nikogo nie dziwi. Gwiazda popularność zyskała już jako nastolatka, ale nie pałała zbyt dużym optymizmem do nauczycieli. Jej przemówienie podczas gali wręczenia Fryderyków, zostanie zapamiętane na zawsze. Odbierając statuetkę, krzyknęła ze sceny: F... off, nienawidzę was! Nic więc dziwnego, że zdanie matury nie było priorytetem Chylińskiej.

Celebryci, którzy nie postawili na edukację

Trochę dalej w swojej ścieżce zawodowej doszła Doda. Piosenkarka zdała maturę, wybrała się nawet na studia. Zdecydowała się na zaskakujący kierunek – psychologię kliniczną, której nie skończyła. Natomiast Krzysztof Cugowski i Ewa Farna oboje studiowali i nie skończyli prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Chociaż uczyli się w zupełnie innym czasie, to mieli tę samą motywację do zakończenia eduakcji – kariera.

Dużo bliżej swojego fachu był Bartosz Żukowski, głównie znany z serialu „Świat według Kiepskich”. Artysta zaczął studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, ale zrezygnował z nich. Z edukacji szybko zrezygnowała Paulina Młynarska. Dziennikarka już jako 16-latka wyjechała do Francji i postawiła na kino. Teraz wielokrotnie podkreśla, że mimo braku dokumentów potwierdzających jej umiejętności, nie uważa, że czegoś jej brakuje.

Jest też kilka sławnych osób, które skończyły studia niezwiązane z ich profesją. Do tej grupy zdecydowanie należy Katarzyna Cichopek, która zdobyła sławę dzięki „M jak miłość”. Artystka zdobyła tytuł magistra w dziedzinie psychologia.

