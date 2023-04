Roman Polański spotkał się ze swoją ofiarą. Samantha Geimer opublikowała zdjęcie

Samantha Geimer została zgwałcona przez Romana Polańskiego w 13 lat, po tym, jak poznała reżysera przez swoją matkę. Polak szukał dziewcząt, które mogłyby mu pozować do zdjęć dla „Vogue'a”.

Pierwsza sesja odbyła się obok miejsca zamieszkania dziewczyny, druga w domu Jacka Nicholsona. Tam dziewczynie podana została tabletka usypiająca i szampan. Nastolatka pozowała nago w jacuzzi, a gdy się ściemniało Polański zaniósł aparat do domu i stwierdził, że to czas na jego kąpiel nago. 13-latka udała atak astmy i wyszła z wody.

Potem reżyser zabrał ją do swojego domu i mimo, iż dwukrotnie protestowała, zaczęli uprawiać seks oralny i analny. Wiedział, ile dziewczyna ma lat, jednak według niego sprawiała wrażenie wyzwolonej i doświadczonej.

Ucieczka Romana Polańskiego z USA

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak siostra Geimer podsłuchała jej rozmowę telefoniczną i przekazała wszystko matce dziewczyny. Polański został aresztowany. W marcu 1977 roku prokurator okręgowy Roger Gunson wniósł akt oskarżenia dotyczącego sześciu punktów: zgwałcenia z użyciem narkotyków, perwersji, nienaturalnego stosunku seksualnego, lubieżnego i nieprzyzwoitego aktu płciowego z dzieckiem poniżej 14. roku życia, podania osobie niepełnoletniej niedozwolonej substancji oraz sprzecznego z prawem stosunku seksualnego z osobą nieletnią.

Reżyser został objęty nadzorem kuratora, wyznaczono mu też obowiązkowe badania psychiatryczne w więzieniu w Chino na południe od Los Angeles. 16 grudnia 1977 udał się do więzienia, gdzie spędził 42 dni. Nie czekając na kolejny wyrok, który chciano mu przedłużyć, Polański uciekł ze Stanów Zjednoczonych i już potem nigdy nie przekroczył granic tego kraju.

Polański był też oskarżony o gwałt przez inne kobiety. W 2010 roku oskarżenia takie wysunęła Charlotte Lewis, w 2017 roku Renate Langer, a w 2019 roku Valentine Monnier.

Polański spotkał się z Geimer

Z Instagrama żony reżysera Emmanuelle Seigner wynika teraz, że po latach Polański spotkał się ze swoją ofiarą Samanthą Geimer. Na fotce widać jak siedzą obok siebie przytuleni z uśmiechami na twarzach. Widać, że zdjęcie opublikowała wcześniej sama Geimer. „Dziękuję, Samantha” – opisała fotkę żona polskiego reżysera.

Na początku kwietnia 2023 roku Seigner przeprowadziła z Geimer wywiad dla gazety „Le Point”. – Powiem jasno: to, co stało się z Polańskim, nigdy nie było dla mnie wielkim problemem. Nawet nie wiedziałam, że to jest nielegalne, że ktoś może być za to aresztowany. Było mi dobrze, nadal jest mi dobrze. Musieć ciągle powtarzać, że to nic takiego, to straszny ciężar – stwierdziła w nim kobieta.

