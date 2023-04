Legendarny muzyk nie żyje. Mark Stewart był założycielem The Pop Group

Smutną wiadomość o śmierci Marka Stewarta przekazała jego wytwórnia Mute Records. Instytucja wydała specjalne oświadczenie, w którym nazwano artystę „przyjacielem, agitatorem oraz twórczą siłą”.

Nie żyje Mark Stewart, założyciel The Pop Group

Mark Stewart był obecny na scenie muzyki alternatywnej już od lta 70. Razem z Johnem Waddingtonem i Simonem Underwoodem, Brucem Smithem i Garethem Sagerem założył zespół The Pop Group. Muzycy tworzyli utwory na pograniczu klasycznego punka i jazzu, połączonego z funkiem i dubem. Pierwszą płytę wydali w 1979 roku. Nosiła tytuł „Y”. Kolejna pt. „For How Much Longer Do We Tolerate Muss Murder?” pojawiła się rok później i grupa zawiesiła działalność. W większości członkowie postawili na solowe karieryi przenieśli się do Londynu.

Zespół The Pop Group powrócił po 30 latach. Poza Markiem Stewartem do grupy dołączyli Bruce Smitth i Garet Sager. W 2015 roku ukazała się ich trzecia płyta „Citizen Zombie” wyprodukowana przez Paula Epwortha.

Zmarły Mark Stewart na swoim koncie ma też solowe inicjatywy, bez zespołu. Współpracował m.in. z Nine Inch Nails, Massive Attack, Trickym oraz The Bug. Ostatni solowy projekt o nazwie VS ukazał się w 2022 roku.

Warto wspomnieć, że legendarny zespół The Pop Group był inspiracją dla Nine Inch Nails, Sonic Youth oraz Primal Scream.

Mark Stewart – kim był?

Mark Stewart przyszedł na świat 10 sierpnia 1960 roku. Pochodzi z Bristolu. Artysta zmarł 12 kwietnia 2023 roku, miał 62 lata. Nie podano przyczyny odejścia Stewarta.

