Jeremy Renner pojawił się na premierze programu. Jak wygląda aktor po wypadku?

Na premierze „Rennervations” w Westwood pojawiły się setki osób. Wśród przybyłych gości był m.in. dyrektor generalny Disneya Bob Iger czy współprzewodniczący Disney Entertainment Dana Walden. Największą gwiazdą wieczoru był jednak Jeremy Renner, który na czerwonym dywanie pozował z całą swoją rodziną, przechadzał się, podpierając się laską i rozmawiał z reporterami, których poproszono o to, by nie pytali o stan zdrowia aktora.

Po premierze Jimmy Kimmel poprowadził w swoim programie panel z udziałem Rennera i innych członków obsady. Gdy aktor pojawił się na scenie, otrzymał owację na stojąco. „Czy coś ci się stało?” – zapytał żartobliwie Kimmel Rennera. Pytał aktora też o to, co zamierza zrobić z pługiem śnieżnym, który przygniótł go w styczniu tego roku. Renner wyjaśnił podczas rozmowy, jak doszło do wypadku. Wyznał, że miał między innymi złamanych około 35 kości czy zapadnięte płuco.

„Rennervations”. O czym będzie program Jeremy'ego Rennera?

W „Rennervations” Renner i jego zespół doświadczonych mechaników wykorzystują swoje umiejętności, aby przerobić wycofane z eksploatacji pojazdy i przebudować je w oszałamiające sposób, by mogły później posłużyć społecznościom na całym świecie.

twitter

– Robiłem to sam przez wiele lat. Zacząłem budować pojazdy dla swojej społeczności i potrzebujących tutaj środków transportu ludzi. Kilka lat temu zacząłem zastanawiać się, jak mogę to robić na większą skalę. I właśnie to stąd ten program – powiedział Renner, gdy ogłoszono datę premiery serialu. – To jedna z moich największych pasji i siła napędowa mojego powrotu do zdrowia. Nie mogę się doczekać, aż świat to zobaczy – podkreślił.

„Rennervations” dostępny jest na Disney+ od 12 kwietnia.

Wypadek Rennera

Renner miał wypadek w styczniu 2023 roku podczas odśnieżania podjazdu swojego domu w Lake Tahoe. Próbował zatrzymać pług śnieżny przed wpadnięciem w poślizg i uderzeniem w jego siostrzeńca. Wtedy został wciągnięty pod pojazd. Został przetransportowany samolotem do szpitala, gdzie leczono go z powodu „tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych”. Pierwsze doniesienia mówiły, że Renner jest w „stanie krytycznym”, ale po operacji aktor pojawił się w mediach społecznościowych, dziękując wszystkim za wiadomości i wsparcie podczas tego trudnego czasu. Wciąż na bieżąco informuje fanów o swoim stanie zdrowia.



Czytaj też:

QUIZ. Jak poradziłbyś sobie w „Jeden z dziesięciu”?Czytaj też:

TOP3 filmy pierwszego kwartału 2023 roku. Co widzowie w Polsce oglądali najchętniej?