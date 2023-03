W „Barwach szczęścia” Kasia jest winna porażki przyjaciółki? Co zrobi?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Iza robi Kasi wymówki. Jest wściekła, bo straciła oszczędności życia, a ona spokojnie planuje zakup domu. Sadowska po ich rozmowie jest załamana, choć Łukasz i Vincenzo robią wszystko, by ją pocieszyć. Wangel zaczyna za to w pracy gnębić Sadowskiego i obwinia dziennikarza o to, że redakcja "Szoku" przegrała proces o zniesławienie.

Tymczasem Anitę odnajduje nagle w Polsce jej partner z Sycylii: Alessandro. Zdzisio pociesza Różę, przygnębioną po nagłym wyjeździe Basi i zastanawia się, co zrobić z udziałami przyjaciółki w Biba – Taxi. W tym czasie Urszula urządza się w domu, który Grzelakowa porzuciła i prosi Cieślaka, by nie wspominał o wyjeździe seniorki Justynie, która ma prawa do zostawionego przez nią majątku. Kuczma odwiedza sklep Grzelaków, próbując namówić byłych sąsiadów, by oddali część swoich produktów zakonnikom, którzy prowadzą akcję dokarmiania ubogich i z którymi jak twierdzi współpracuje.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

