Allan Krupa zabrał głos ws. zwycięstwa Blanki w preselekcjach do Eurowizji. Padły wulgaryzmy

Emocje wokół zwycięstwa Blanki na preselekcjach do Eurowizji wciąż są ogromne. Widzowie nie mogą się pogodzić z jej wygraną i doszukują się sposobów na wyeliminowanie wokalistki. Najpierw zwracano uwagę, że być może było ustawione, wskazując na niejasności związane z publikacją tekstu na stronie TVP. Potem fani Janna, który zdobył więcej głosów SMS-owych, chcieli pisać petycję i protestować pod siedzibą TVP. Teraz natomiast widzowie zwracają uwagę, że utwór Blanki nie wyróżnia się oryginalnością. W komentarzach zwrócili uwagę, że piosenka Blanki do złudzenia przypomina utwór bułgarskiej artystki, Innej – „Up”, który został wydany w 2021 roku.

Internauci twierdzą, że zwycięstwo Blanki jest zasługą syna Górniak

Dodatkowo internauci snują domysły, że zwycięstwo Blanki jest zasługą nie jej talentu a relacji z Allanem Krupą. Mama młodego muzyka Edyta Górniak zasiadała w jury podczas preselekcji do Eurowizji. To właśnie głosy jury przeważyły szalę, dzięki której wokalistka zwyciężyła. Do mediów społecznościowych trafiło też zdjęcie, na którym widzimy jak zwyciężczyni i syn Górniak siedzą obok siebie.

Edyta Górniak i Allan Krupa komentują doniesienia o związku z wygraną Blanki

Do tych zarzutów postanowiła się odnieść zarówno jurorka Edyta Górniak jak i Allan Krupa. Oboje wydali oświadczenia w tej sprawie, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Diva polskiej estrady zdecydowała się na dużo delikatniejszą formę. Wokalistka zwróciła uwagę na odebranie radości zwyciężczyni, a także zaapelowała, o wkładanie takiej energii w niesienie miłości, co nienawiści.

Głos zabrał także Allan Krupa, który już wcześniej podkreślał, że do momentu ogłoszenia wygranej nie wiedział, kim jest Blanka. Najbardziej jednak uderzyły w niego głosy, które w całe zamieszanie wciągały jego partnerkę Angelikę.

„Po raz ostatni zwracam się do tych wszystkich NPC-tów, co mnie oznaczają, gdzie popadnie, jak bym miał coś wspólnego z tą organizacją, czy był ku**** w jury. Równie dobrze moglibyście tam pisać, że scamuję Arabię Saudyjską na ropę i byłby to równie nieśmieszny suchar. Dezinformujecie ludzi, przede wszystkim, robicie wokół mnie i mojej kobiety aferę za wynik konkursu, z którym jedyne, co miałem wspólnego to, to że go obejrzałem” – czytamy.

W dalszej części wpisu nie zabrakło kolejnych wulgaryzmów. Krupa wyśmiewał też osoby, dla których „preselekcja Eurowizji jest wydarzeniem na śmierć i życie” i poprosił o niemieszanie w to jego oraz wspomnianej Angeliki.

