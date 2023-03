Eurowizja 2023. Internauci zwracają uwagę, że „Solo” Blanki przypomina inny utwór

Emocje wokół zwycięstwa Blanki na preselekcjach do Eurowizji wciąż są ogromne. Widzowie nie mogą się pogodzić z jej wygraną i doszukują się sposobów na wyeliminowanie wokalistki. Najpierw zwracano uwagę, że być może było ustawione, wskazując na niejasności związane z publikacją tekstu na stronie TVP. Potem fani Janna, który zdobył więcej głosów SMS-owych chcieli pisać petycję i protestować pod siedzibą TVP. Teraz natomiast widzowie zwracają uwagę, że utwór Blanki nie wyróżnia się oryginalnością.

Utwór Blanki przypomina piosenkę bułgarskiej artystki?

Blanka wygrała preselekcje dzięki utworowi „Solo”. Nie wszystkim się podoba, ale zachwycił jurorów na tyle, że zdecydowali, by to właśnie 23-latka reprezentowała Polskę podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Internauci doszukują się jednak podobieństw „Solo” do innych utwór. W komentarzach zwrócili uwagę, że piosenka Blanki do złudzenia przypomina utwór bułgarskiej artystki, Innej – „Up”, który został wydany w 2021 roku.

„Bez kitu to brzmi jak piosenka Blanki”, „Wiedziałam, że kojarzę tą piosenkę”, „Naprawdę jest podobieństwo. Nałożyłem wokal Blanki do podkładu do Inna – Up. Jest mega podobne”, „Rytm i melodia bardzo podobna” – piszą internauci w komentarzach w serwisie Youtube.

Blanka nie odniosła się do oskarżeń. Przypomnijmy, że sama była zdziwiona swoim zwycięstwem. W rozmowie z Plejadą przyznała, że się tego nie spodziewała.

„Jestem dalej w szoku i w to nie wierzę. We mnie też wyniki wzbudziły duże emocje, więc nic dziwnego. Pierwszy szok, który dzisiaj przeżyłam, to kiedy zobaczyłam głosowanie jury. Nie wiedziałam, co się dzieje. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Jeśli chodzi o jury, tego się kompletnie nie spodziewałam” – powiedziała.

Blanka nie była za to zdziwiona krytyką i w pełni ją rozumiała. – (...) w pewnym sensie krytyczne komentarze są dla mnie zrozumiałe. Uważam, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić – podkreśliła.

