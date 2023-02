Angelika Mucha 25. urodziny świętowała jako panna młoda. Kto jej towarzyszył?

Angelika Mucha największą popularność zdobyła dzięki szerokiej działalności w mediach społecznościowych. W 2012 roku założyła kanał littlemooonster96 w serwisie YouTube, gdzie relacjonowała podróże, koncerty, chwaliła się stylizacjami i pomysłami na makijaż. Największą popularność przyniosła jej relacja spotkania z Justinem Bieberem po jego koncercie w Krakowie. Mucha jest ogromną fanką muzyka, a nawet współautorką książki „Justin Bieber. Powrót na szczyt”.

Z internetu Angelika Mucha przeniosła się do telewizji, gdzie wzięła udział w kilku programach dla celebrytów. W 2018 roku próbowała swoich sił na parkiecie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Rok później pojawiła się w czwartej edycji reality show „TVN Agent – Gwiazdy”.

Angelika Mucha wzięła ślub podczas urodzin?

Angelika Mucha, znana jako littlemooonster96, właśnie skończyła 25 lat. Gwiazda od dawna jest obecna w show-biznesie, ale wciąż budzi zainteresowanie mediów, które chętnie podkręca. Nie inaczej było w przypadku imprezy urodzinowej. Celebrytka postanowiła świętować ćwierćwiecze życia z rozmachem. Przyjęcie w jednym z warszawskich klubów zapowiedziała w mediach społecznościowych.

„Dziś moje 25 urodzinki i szczerze Wam powiem- chyba najlepsze w moim życiu. Jestem szczęśliwa, spełniona i mam wokół siebie wspaniałych ludzi, bardzo dziękuję Wam za wszystkie życzenia i za to, że jesteście tu ze mną. W piątek zapraszam Was na wspólne świętowanie” – napisała gwiazda i wskazała lokal, gdzie organizowała imprezę. Tajemniczo napisała, że zamierza wyjść za mąż.

W dniu świętowania okazało się, że Angelika Monster nie żartowała. Gwiazda pojawiła się w jednym z warszawskich klubów w białej krótkiej sukience, która do złudzenia przypominała ślubną kreację. Miała też na sobie welon, a w dłoni trzymała bukiet kwiatów. Do klubu przyjechała białym kabrioletem, ale nie była sama. Rolę pana młodego pełnił Kamil Szymczak, który także jest popularny w sieci. Cała uroczystość przypominała śluby, jakie udzielane są w Las Vegas. Nie zabrakło masy gości, a nawet prawdziwych obrączek, które gwiazda dostała od jednej z jubilerskich marek.

